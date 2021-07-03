﻿ «Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотни паломников направляются в эти дни в Будслав. Здесь проходит традиционный фест в честь иконы Матери Божьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте

Едут со всех уголков Беларуси. Сотни километров, как и более четырех веков назад, многие пилигримы преодолевают пешком, чтобы поклониться чудотворному лику. Все торжества и праздничные мессы проходят на открытом воздухе в связи с эпидситуацией. Организован полевой алтарь. Здесь прихожане впервые увидели святыню после пожара, который произошел в костеле 11 мая.

«Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте

Хадзілі мы пешыя ў вецер, буру такую, непагадзь. А вот вырашылі, што веласіпедная нам будзе лягчэй. Учора 90 амаль кіламетраў, сёння мы праходзім 50 кіламетраў. І вы ведаеце, казалася б, што сёння менш, лягчэй, але ўсё адно цяжка. Цяжка так, але кліча Маці Божая Будслаўская.

«Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте

В этот день всегда много людей, пилигримов приходит.

«Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте

Самае лепшае пачуццё мы сёння атрымалі на гэтым свяце, на гэтым фэсце. Мы людзі амаль мясцовыя, мы з даўгінаўскай парафіі. Кожны год тут бываем.

«Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте

Мы приехали сюда на машине из Жодино. 10 лет я ходила, например, пешком, но в этом году такой возможности нет в силу обстоятельств, того, что у нас появилась Лена. Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить. Спасибо сказать за нашу девочку, потому что она у нас вымоленная. Просили у Матери Божьей, и вот она помогла. Ну и попросить за наши семьи, за нашу страну, за мир в нашей стране.

«Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте

Александр Турчин о Будславском костёле: в августе приступим к строительно-монтажным работам

Во время пожара основные уникальные реликвии и святыни удалось сохранить, но огонь полностью уничтожил крышу. Сейчас идут восстановительные работы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотни паломников направляются в эти дни в Будслав. Здесь проходит традиционный фест в честь иконы Матери Божьей, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Турчин о Будславском костёле: в августе приступим к строительно-монтажным работам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by