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Александр Турчин о Будславском костёле: в августе приступим к строительно-монтажным работам

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотни паломников направляются в эти дни в Будслав. Здесь проходит традиционный фест в честь иконы Матери Божьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин о Будславском костёле: в августе приступим к строительно-монтажным работам

«Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте

Посмотреть, как проходит фестиваль, и ознакомиться с ходом строительных работ 2 июля приехал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Александр Турчин о Будславском костёле: в августе приступим к строительно-монтажным работам

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Готова проектно-сметная документация, сейчас пройдет экспертиза на кровлю. В принципе, мы уже определили подрядчика, это наша организация «Промтехмонтаж». В августе уже приступим к строительно-монтажным работам. Это всего лишь первая и, может, не самая значительная часть, потому что надо провести весь комплекс исследований по храму, усиление фундамента, гидроизоляцию, реставрационные работы для того, чтобы сделать все за несколько лет, чтобы быть спокойными и уверенными в судьбе, я считаю, одной из жемчужин нашей страны.

Александр Турчин о Будславском костёле: в августе приступим к строительно-монтажным работам

Традиционно на фестивале развернулись палатки с церковной и сувенирной продукцией. Красный Крест организовал раздачу питьевой воды для желающих, а также кормит кашей. Планируется, что в течение двух дней фестиваль примет более 30 тысяч человек.

Надо отметить, что Будсловский фест внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

 
 
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Новости Беларуси. Сотни паломников направляются в эти дни в Будслав. Здесь проходит традиционный фест в честь иконы Матери Божьей, сообщили в программе Новости «24...
 
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