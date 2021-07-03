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Александр Турчин о Будславском костёле: в августе приступим к строительно-монтажным работам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотни паломников направляются в эти дни в Будслав. Здесь проходит традиционный фест в честь иконы Матери Божьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посмотреть, как проходит фестиваль, и ознакомиться с ходом строительных работ 2 июля приехал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Традиционно на фестивале развернулись палатки с церковной и сувенирной продукцией. Красный Крест организовал раздачу питьевой воды для желающих, а также кормит кашей. Планируется, что в течение двух дней фестиваль примет более 30 тысяч человек.
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Новости Беларуси. Сотни паломников направляются в эти дни в Будслав. Здесь проходит традиционный фест в честь иконы Матери Божьей, сообщили в программе Новости «24...
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