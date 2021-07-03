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«Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире». СОБР отметил 22-летие

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

«Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире». СОБР отметил 22-летие

Здесь служат патриоты своей Родины. Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире.

Боец СОБР о протестах в августе 2020-го: «Запомнились безумные глаза толпы. Люди просто не понимали, что они делают»

«Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире». СОБР отметил 22-летие

Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:
СОБР – это, как говорится, цель жизни, смысл жизни, это то, для чего каждый человек живет.

«Если бы удался переворот, то нами бы правили воры в законе». События августа 2020-го вспоминает ветеран спецназа

«Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире». СОБР отметил 22-летие

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Это идея, это братство. Без преувеличения могу сказать: это единый кулак. Можно сказать, это семья. Я горжусь тем, что моя офицерская судьба позволила мне возглавить этот высокопрофессиональный, слаженный, мощный коллектив.

«В цветах и красках описывалось то, что они собираются сделать с нами и с членами наших семей». Как запугивали белорусский спецназ?

«Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире». СОБР отметил 22-летие

Николай Карпенков, заместитель министра МВД Беларуси – командующий внутренними войсками:
Поздравляю с 22-летием, всем желаю успешного выполнения задач любой сложности, которые перед нами будут стоять. Крепчайшего спецназовского здоровья, оптимизма, удачи, чтобы все были живы и здоровы. Чтобы в семьях все было замечательно и хорошо. Чтобы были решены все бытовые проблемы, чтобы гордились жены, а также дети, что они дети именно бойцов СОБР, офицеров СОБР. И чтобы жены гордились, что мужья их – настоящие герои. Спасибо вам за службу.

Николай Карпенков: «Националистическая оппозиция наша от одного упоминания СОБР просто дрожит»

«Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире». СОБР отметил 22-летие

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Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений...
 
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