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«Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире». СОБР отметил 22-летие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.
Здесь служат патриоты своей Родины. Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире.
Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:
Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Николай Карпенков, заместитель министра МВД Беларуси – командующий внутренними войсками:
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«Хотят сделать так, чтобы наша страна была одной из самых безопасных в этом мире». СОБР отметил 22-летие
Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений...
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