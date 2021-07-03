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В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сенненском Доме ремесел решили выткать пятиметровый рушник-оберег. Это культурный проект под названием «Жывая нітка традыцый», который приурочен объявленному в нашей стране Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Стартовал проект месяц назад и буквально за считаные дни стал настолько популярным, что уже насчитывает больше 300 участников, причем не только из Сенно.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Символично, что культурный флешмоб принимает родина самой знаменитой ткачихи Беларуси Матрены Маркевич. Женщины, чьими руками был вышит узор, взятый за основу орнамента на белорусском флаге.

Тему продолжит Виктор Пралич.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

В Сенненском историко-краеведческом музее все знаковые экскурсии начинаются от этой экспозиции. Она посвящена знаменитой землячке Матрене Маркевич. Это ее руками был вышит узор, который в 1951 году лег в основу орнамента, который украшает наш белорусский флаг.

В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Бронислава Желтобрюхова, главный хранитель фондов Сенненского историко-краеведческого музея:
Такая установка была, чтобы флаг белорусской республики отличался от других республик какой-то национальной символикой. Поэтому был взят вот этот рисунок, он символизировал восходящее солнце. А солнце – это символ жизни, благополучия, процветания.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

В 2015 году как раз в День Независимости нашей страны в центре Сенно открыли памятный знак «Родны край», посвященный знаменитой рукодельнице Матрене Маркевич.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Сейчас ее традиции продолжают местные мастерицы в Доме ремесел. Здесь ткут пятиметровый рушник-оберег. В Год народного единства долго не думали, что может сплотить общество – народная культура.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Алина Цыбульская, методист по ткачеству Сенненского Дома ремесел:
Раньше, когда ткали рушники, женщина всегда закладывала свою энергию, свои мысли. Она делала свое приданое. Так и у нас в этой акции. Этот рушник будет оберегом, потому что каждый житель Сенненского района сможет вложить частичку себя, свои желания, мечты, надежды.

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В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Уже более 300 белорусов приняли участие в ткачестве рушника: от выпускников школ района до трудовых коллективов и даже туристов. А в день главного праздника нашей страны станок вынесут на центральную площадь города.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Виктор Пралич, корреспондент:
Изначально планировалось, что оберег будет один. Но желающих принять участие в культурном проекте стало столько, что пришлось заправлять еще один станок. Первые полметра уже готовы.

На этом станке планируют выткать сразу два полотна – каждый по три метра, также украшены символами Сенненского края.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Ольга Квашко, заведующая Сенненским Домом ремесел:
Мне бы хотелось, чтобы этот рушник оберегал не только каждого участника, который приходит к нам в Дом ремесел, чтобы принять участие в этой акции. Мне хотелось бы, чтобы этот рушник оберегал в целом наш район, всю нашу Беларусь.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Символично, что результат совместных усилий людей, которые не забывают и передают следующим поколениям секреты старинного белорусского ремесла, презентуют 17 сентября, в День народного единства. Рушники-обереги провезут по контуру Сенненского района.

В этой школе создали уголок с государственной символикой. Как он выглядит – смотрите здесь.

 
 
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Новости Беларуси. В Сенненском Доме ремесел решили выткать пятиметровый рушник-оберег. Это культурный проект под названием «Жывая нітка традыцый», который...
 
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