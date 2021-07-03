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В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Сенненском Доме ремесел решили выткать пятиметровый рушник-оберег. Это культурный проект под названием «Жывая нітка традыцый», который приурочен объявленному в нашей стране Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стартовал проект месяц назад и буквально за считаные дни стал настолько популярным, что уже насчитывает больше 300 участников, причем не только из Сенно.
Символично, что культурный флешмоб принимает родина самой знаменитой ткачихи Беларуси Матрены Маркевич. Женщины, чьими руками был вышит узор, взятый за основу орнамента на белорусском флаге.
В Сенненском историко-краеведческом музее все знаковые экскурсии начинаются от этой экспозиции. Она посвящена знаменитой землячке Матрене Маркевич. Это ее руками был вышит узор, который в 1951 году лег в основу орнамента, который украшает наш белорусский флаг.
Бронислава Желтобрюхова, главный хранитель фондов Сенненского историко-краеведческого музея:
В 2015 году как раз в День Независимости нашей страны в центре Сенно открыли памятный знак «Родны край», посвященный знаменитой рукодельнице Матрене Маркевич.
Сейчас ее традиции продолжают местные мастерицы в Доме ремесел. Здесь ткут пятиметровый рушник-оберег. В Год народного единства долго не думали, что может сплотить общество – народная культура.
Алина Цыбульская, методист по ткачеству Сенненского Дома ремесел:
Уже более 300 белорусов приняли участие в ткачестве рушника: от выпускников школ района до трудовых коллективов и даже туристов. А в день главного праздника нашей страны станок вынесут на центральную площадь города.
Виктор Пралич, корреспондент:
На этом станке планируют выткать сразу два полотна – каждый по три метра, также украшены символами Сенненского края.
Ольга Квашко, заведующая Сенненским Домом ремесел:
Символично, что результат совместных усилий людей, которые не забывают и передают следующим поколениям секреты старинного белорусского ремесла, презентуют 17 сентября, в День народного единства. Рушники-обереги провезут по контуру Сенненского района.
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В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?
Новости Беларуси. В Сенненском Доме ремесел решили выткать пятиметровый рушник-оберег. Это культурный проект под названием «Жывая нітка традыцый», который...
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