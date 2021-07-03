Александр Лукашенко: «Великую Победу мы никому не отдадим. Это дело чести не только нашего поколения»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на тревожные факты, в зале торжественного собрания ничто не смогло испортить атмосферы. 3 июля Беларусь отметит свой очередной День Независимости. Этот праздник по праву принадлежит каждому жителю страны, и повлиять на это не смогут никакие внешние силы.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие ветераны! Дорогие друзья, те, кто положил свою жизнь на восстановление нашей Беларуси после войны. Я понимаю, как больно вам смотреть на попытки перекроить летопись времен, назначить новых победителей, обелить преступников и навязать нашей молодежи фальшивых героев. Даже не сомневайтесь, вашу Великую Победу мы никому не отдадим. Это дело чести не только нашего поколения.





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