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Лилия Ананич: «Мы сегодня должны быть как никогда едины, как никогда устремлены сохранить свою страну»

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич: «Мы сегодня должны быть как никогда едины, как никогда устремлены сохранить свою страну»

Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.

Ксения Худолей с подробностями.

Лилия Ананич: «Мы сегодня должны быть как никогда едины, как никогда устремлены сохранить свою страну»

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Хотел бы искренне всех поздравить с самым важным нашим государственным праздником. Знаковость его в этом году состоит в том, что он провозглашен Годом народного единства. И мы в едином ключе, все, от мала до велика, встречаем этот праздник каждый на своем месте, демонстрируя стране, демонстрируя своей малой родине, демонстрируя своим родным и близким те достижения и, самое главное, те устремления, которые мы должны еще реализовать для процветания нашей страны. От того, как каждый обустроит нашу родину, будет комфортно жить нашим потомкам, нашим детям и детям наших детей.  

Лилия Ананич: «Мы сегодня должны быть как никогда едины, как никогда устремлены сохранить свою страну»

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень важно то, что сегодня наша страна развивается, наша страна на марше. У нас сегодня мирное небо, у нас сегодня есть все для того, чтобы дальше создавать нашу страну такой, какой представляем ее мы. Молодое поколение должно ценить то, что передало им в наследие старшее поколение: это и Великая Победа, и то, как развиваются наши промышленный и аграрный комплексы. И самое главное – иметь честь и достоинство суверенной, независимой страны. Мы сегодня должны быть как никогда едины, как никогда устремлены сохранить свою страну и развивать ее по своим законам для своих детей, для будущего детей и внуков. С праздником, дорогая Беларусь!

Лилия Ананич: «Мы сегодня должны быть как никогда едины, как никогда устремлены сохранить свою страну»

Дмитрий Сенько, председатель фонда им. Г. К. Жукова:
Молодому поколению – чтобы они уважали пожилых. Знаю, что пожилые плохо никогда не скажут. Наоборот, поставят на истинный, правильный путь. Мы занимаемся воспитанием, учим уважению старших. Я часто выступаю в школах города Минска, в гимназиях, в гимназии МВД выступал, выступали в других коллективах, в воинских коллективах выступаем, поэтому наша цель – воспитывать молодежь в духе нашего патриотизма.

Лилия Ананич: «Мы сегодня должны быть как никогда едины, как никогда устремлены сохранить свою страну»

Елена Андросик:
Эта тема символична тем, что мы должны помнить о том, что за то, чтобы был мир на земле, чтобы наши дети, внуки жили в мире, в согласии, для этого мы должны помнить.

Лилия Ананич: «Мы сегодня должны быть как никогда едины, как никогда устремлены сохранить свою страну»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю...
 
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