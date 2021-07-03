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Праздновать начнут в 6 утра, в городе будет работать выездная студия СТВ. Как Молодечно будет отмечать День Независимости?

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вся страна готовится к празднованию Дня Независимости. В этот день телеканал СТВ будет работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши коллеги находятся в Молодечно, где разместится выездная студия. 3 июля с самого утра она начнет принимать гостей. Площадка объединит представителей разных сфер – заслуженных людей региона. Работать студия будет в прямом эфире.

Праздновать начнут в 6 утра, в городе будет работать выездная студия СТВ. Как Молодечно будет отмечать День Независимости?

Главной темой станет, конечно же, наша независимость. Речь пойдет об истории становления Беларуси и ее развитии, в том числе через личные истории наших гостей. Жители Молодечно и гости города смогут прикоснуться к телевизионной кухне и понаблюдать за процессом съемок.

Праздновать начнут в 6 утра, в городе будет работать выездная студия СТВ. Как Молодечно будет отмечать День Независимости?

Съемочная площадка разместилась напротив городского кинотеатра с символичным названием «Родина». Кстати, это рядом с улицей 17 Сентября. Дата стала еще одним символом 2021 года, который проходит в Беларуси под знаком народного единства.

Праздновать начнут в 6 утра, в городе будет работать выездная студия СТВ. Как Молодечно будет отмечать День Независимости?

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров СТВ:
Выездная студия будет из себя представлять крытую площадку, где мы размещаем четыре камеры и стол с интерактивным монитором. Мы выйдем в прямой эфир, чтобы наши зрители понаблюдали, как празднует Молодечно.

Празднование Дня Независимости в Молодечно традиционно совпадает с Днем города, поэтому программа более чем насыщенная. Утро начнется в парке Победы с возложения цветов к монументу. Завершится праздник под залпы фейерверка в амфитеатре.

Праздновать начнут в 6 утра, в городе будет работать выездная студия СТВ. Как Молодечно будет отмечать День Независимости?

Алеся Луковская, заместитель председателя Молодечненского райисполкома:
Все мероприятия начинаются еще с шести утра. Они запланированы для каждого жителя нашего города, начиная от самого маленького и заканчивая теми, кто увлечен какими-то направлениями. Это и рыбная ловля, и интерактивные площадки. Конечно же, это концерт, который будет представлен нашими учреждениями культуры и образования. Ярмарки, на которых жители могут не только приобрести что-то, но и увидеть лучшее творчество и декоративно-прикладное искусство, которое будет представлено.

Конечно, нам очень приятно, что в День Независимости вместе с нами будет «Столичное телевидение». Потому что благодаря вам, благодаря работе телевидения мы не только можем показать другим, что у нас есть интересного, но точно так же мы узнаем о других событиях. О событиях, которые проходят у наших соседей.

Праздновать начнут в 6 утра, в городе будет работать выездная студия СТВ. Как Молодечно будет отмечать День Независимости?

Подключайтесь к прямым эфирам телеканала СТВ 3 июля с 10:30. Наши корреспонденты расскажут и покажут все самое интересное о праздновании Дня Независимости в разных уголках Беларуси.

 
 
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Новости Беларуси. Вся страна готовится к празднованию Дня Независимости. В этот день телеканал СТВ будет работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости...
 
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