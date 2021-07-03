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Николай Карпенков: «Националистическая оппозиция наша от одного упоминания СОБР просто дрожит»

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

Николай Карпенков: «Националистическая оппозиция наша от одного упоминания СОБР просто дрожит»

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Я крайне негодую, когда слышу фразу «мирные протестующие». Я и мои парни своими глазами изнутри видели, что происходило в августе. Видели нападения на сотрудников и военнослужащих внутренних войск, повсеместно летящие камни, бутылки с зажигательной смесью, шарики от подшипников, болты, рогатки, заточки, холодное, травматическое оружие, арматуры, направленные в бойцов, фейерверки, попытки протаранить бойцов на транспорте и многое другое из арсенала «мирных протестующих». Мы дали радикалам адекватный отпор.

Николай Карпенков: «Националистическая оппозиция наша от одного упоминания СОБР просто дрожит»

Николай Карпенков, заместитель министра МВД Беларуси – командующий внутренними войсками:
В прошлом году СОБР себя проявил, как ни одно спецподразделение. Они одни из первых приняли на себя удар и первые перешли в решительное наступление. Там, где был СОБР, там была всегда победа. Я скажу так, что националистическая оппозиция наша от одного упоминания СОБР просто дрожит, когда вспоминается СОБР, они знают, что они работают в этом районе.

Николай Карпенков: «Националистическая оппозиция наша от одного упоминания СОБР просто дрожит»

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