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В России снова зарегистрирован максимум смертей от коронавируса за сутки

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В России зафиксирован очередной антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19. За сутки скончались 679 человек – максимум с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России снова зарегистрирован максимум смертей от коронавируса за сутки

Крайне сложной остается ситуация в Москве. Основной причиной вспышки заражений в столице считают распространение «Дельта»-штамма вируса. Речь идет о мутации, впервые выявленной в Индии.

В России снова зарегистрирован максимум смертей от коронавируса за сутки

Ухудшилась эпидобстановка и в Европейском регионе в целом. После более чем двух месяцев спада число заболевших на минувшей неделе возросло на 10 % (подробнее здесь).

 
 
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Новости России. В России зафиксирован очередной антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19. За сутки скончались 679 человек – максимум с начала пандемии,...
 
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