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В России снова зарегистрирован максимум смертей от коронавируса за сутки
Источник материала: СТВ
Новости России. В России зафиксирован очередной антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19. За сутки скончались 679 человек – максимум с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крайне сложной остается ситуация в Москве. Основной причиной вспышки заражений в столице считают распространение «Дельта»-штамма вируса. Речь идет о мутации, впервые выявленной в Индии.
Ухудшилась эпидобстановка и в Европейском регионе в целом. После более чем двух месяцев спада число заболевших на минувшей неделе возросло на 10 % (
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Новости России. В России зафиксирован очередной антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19. За сутки скончались 679 человек – максимум с начала пандемии,...
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