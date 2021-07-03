«Я знаю, что за мной стоят люди». Что говорят бойцы СОБР о сослуживцах?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы» .





У нас командиры постоянно с коллективом, принимают участие непосредственно в служебно-боевых задачах, в быту, в повседневной жизни, на тренировках, на занятиях. Командир как старший брат, не побоюсь этого слова, который направит, где-то пожурит, где-то похвалит.





СОБР – это семья. Здесь на любого можно положиться, к любому можно обратиться. Даже бытовые какие-то, переезд. Очень много людей переезжают – порой бывает так, что нечего взять в руки, потому что уже все взяли что-то перенести.





Почему мы никогда не прогнемся и не сломаемся? Потому что я знаю, что за мной стоят люди. Я знаю, что они ко мне не повернутся спиной и всегда меня прикроют. То же самое сделаю для них я. Это братство, сплочение коллектива очень много для нас значит. Каждый это ценит и бережет.





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