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Алексей Талай: я был на грани жизни и смерти, но подвиг моего деда-ветерана позволил мне устоять
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Макет эскиза к памятному знаку проекта «Дети Беларуси – ветеранам и будущим поколениям» презентовали 2 июля в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Год народного единства фонд имени Алексея Талая запустил акцию. Ее активно поддержали Министерства культуры и образования. В рамках проекта планируют установить памятный знак «Живая память благодарных поколений». Места, где будут располагаться монументы, уже известны. Ими станут три города: Минск, Брест и Москва.
Символическим подарком для участников церемонии стала копия уменьшенного размера скульптуры. Причем поучаствовать в создании памятного знака может каждый, добавив в сплав античные монеты.
Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:
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Новости Беларуси. Макет эскиза к памятному знаку проекта «Дети Беларуси – ветеранам и будущим поколениям» презентовали 2 июля в музее истории Великой...
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