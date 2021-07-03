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Алексей Талай: я был на грани жизни и смерти, но подвиг моего деда-ветерана позволил мне устоять

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Макет эскиза к памятному знаку проекта «Дети Беларуси – ветеранам и будущим поколениям» презентовали 2 июля в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Талай: я был на грани жизни и смерти, но подвиг моего деда-ветерана позволил мне устоять

В Год народного единства фонд имени Алексея Талая запустил акцию. Ее активно поддержали Министерства культуры и образования. В рамках проекта планируют установить памятный знак «Живая память благодарных поколений». Места, где будут располагаться монументы, уже известны. Ими станут три города: Минск, Брест и Москва.

Алексей Талай: я был на грани жизни и смерти, но подвиг моего деда-ветерана позволил мне устоять

Символическим подарком для участников церемонии стала копия уменьшенного размера скульптуры. Причем поучаствовать в создании памятного знака может каждый, добавив в сплав античные монеты.

Алексей Талай: я был на грани жизни и смерти, но подвиг моего деда-ветерана позволил мне устоять

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:
В первую очередь это надо не павшим, это надо не мертвым, это надо живым. Вы знаете эти известные слова. Это нужно сегодня живущим и их детям, и внукам, правнукам. Это нужно было мне, когда я потерял ноги и руки, я был на грани жизни и смерти, но подвиг моего деда-ветерана, партизана позволил мне устоять.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Макет эскиза к памятному знаку проекта «Дети Беларуси – ветеранам и будущим поколениям» презентовали 2 июля в музее истории Великой...
 
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