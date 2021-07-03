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«У него там был просто арсенал». С чем сталкивается белорусский спецназ на заданиях?

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

«У него там был просто арсенал». С чем сталкивается белорусский спецназ на заданиях?

Не применяя рукопашный бой, мы освобождали заложника в 2000 году. Тогда очень нам пригодились наши навыки физической подготовки, так как мы спускались на спускательном устройстве разведчика, в народе говорится СУР. Долго висели на веревках, перелазили через перила балконов, все это производилось на высоте восьмого этажа. Конечно, без физической подготовки никак.

«У него там был просто арсенал». С чем сталкивается белорусский спецназ на заданиях?

Мы заранее не знаем, кого будем задерживать. Случается такое, что иногда пустяк, грубо говоря, минер, который закладывает наркотики, мы его задерживаем, а у него при себе бывает заряженное оружие. Из наиболее ярких моментов: несколько лет назад мы задерживали гражданина по подозрению в незаконном хранении оружия. Мы отдавали себе отчет, что он может быть вооружен, поэтому работали очень быстро, как-то все оттачивается на занятиях. Здорово сработали. Оказалось, на самом деле, если бы человек хотел или если бы у него были возможность и время, если мы действовали не так внезапно, у него там был просто арсенал оружия. Не могу сказать точно, там десятки единиц огнестрельного оружия и десятки гранат.

«У него там был просто арсенал». С чем сталкивается белорусский спецназ на заданиях?

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Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений...
 
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