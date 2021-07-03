Нормативы, спарринги и психологические тесты. Как отбирают и тренируют бойцов СОБР

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы» .





Изначально я был очень рад, когда мне позвонили и предложили попробовать пройти отбор в отряд, потому что это тоже не так просто – захотел, пришел и документы принес. Нужно пройти специальное испытание, физическую подготовку, психолога. По результатам твоих тестов решается, возьмут тебя в отряд или нет.





Нормативы – это комплексный бег на 3 000 метров. После первого километра нужно подтянуться 15 раз, после второго километра отжаться на брусьях. Соответственно, вложиться в необходимый результат. А после этого канат, залезаешь вверх-вниз на максимальное количество раз. А затем спарринги: один на один раунд, два против одного раунд.





Это наш обычный будний день. Прошла тренировка в полном объеме. Утром у нас была сегодня огневая подготовка, сейчас физподготовка, обеденное время. После обеденного времени еще будут занятия, и так целые сутки. А основное, конечно, это подготовка по рукопашному бою. Но и не забываем о физической подготовке – кроссфит, пауэрлифтинг.





Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:

Критерии отбора очень жесткие, требования к кандидатам очень высокие. Это длительное всестороннее изучение, прошедшие подвергаются сложнейшим физическим испытаниям. Изучается их способность действовать и принимать решения в сложных экстренных ситуациях, а также умение работать в коллективе. В ходе отбора мы создаем такие условия, в которых имеем возможность всесторонне изучить кандидата. Далеко не все желающие могут пополнить ряды отряда. А желающих, поверьте, очень много. О качестве отбора СОБР может свидетельствовать тот факт, что за последние два года ни один военнослужащий не покинул ряды СОБР по собственному желанию.





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