ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нормативы, спарринги и психологические тесты. Как отбирают и тренируют бойцов СОБР

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

Нормативы, спарринги и психологические тесты. Как отбирают и тренируют бойцов СОБР

Изначально я был очень рад, когда мне позвонили и предложили попробовать пройти отбор в отряд, потому что это тоже не так просто – захотел, пришел и документы принес. Нужно пройти специальное испытание, физическую подготовку, психолога. По результатам твоих тестов решается, возьмут тебя в отряд или нет.

Нормативы, спарринги и психологические тесты. Как отбирают и тренируют бойцов СОБР

Нормативы – это комплексный бег на 3 000 метров. После первого километра нужно подтянуться 15 раз, после второго километра отжаться на брусьях. Соответственно, вложиться в необходимый результат. А после этого канат, залезаешь вверх-вниз на максимальное количество раз. А затем спарринги: один на один раунд, два против одного раунд.

Нормативы, спарринги и психологические тесты. Как отбирают и тренируют бойцов СОБР

Это наш обычный будний день. Прошла тренировка в полном объеме. Утром у нас была сегодня огневая подготовка, сейчас физподготовка, обеденное время. После обеденного времени еще будут занятия, и так целые сутки. А основное, конечно, это подготовка по рукопашному бою. Но и не забываем о физической подготовке – кроссфит, пауэрлифтинг.

Нормативы, спарринги и психологические тесты. Как отбирают и тренируют бойцов СОБР

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Критерии отбора очень жесткие, требования к кандидатам очень высокие. Это длительное всестороннее изучение, прошедшие подвергаются сложнейшим физическим испытаниям. Изучается их способность действовать и принимать решения в сложных экстренных ситуациях, а также умение работать в коллективе. В ходе отбора мы создаем такие условия, в которых имеем возможность всесторонне изучить кандидата. Далеко не все желающие могут пополнить ряды отряда. А желающих, поверьте, очень много. О качестве отбора СОБР может свидетельствовать тот факт, что за последние два года ни один военнослужащий не покинул ряды СОБР по собственному желанию.

Нормативы, спарринги и психологические тесты. Как отбирают и тренируют бойцов СОБР

Читайте также:

«Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях

«Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?

Боец СОБР: «Слышал отзывы российских, украинских воров в законе, авторитетов, что у нас гораздо жёстче происходит задержание»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений...
 
Новости дня
Новости разные
 
6 тысяч магазинов и почти 600 автолавок. Как Белкоопсоюз стал крупнейшим торговым оператором страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by