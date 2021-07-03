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6 тысяч магазинов и почти 600 автолавок. Как Белкоопсоюз стал крупнейшим торговым оператором страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июля в 2021 году особое для Белкоопсоюза. В этот день работники системы отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 июля 42-тысячный коллектив стал участником торжества в онлайн-режиме. Около 500 наград: нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности вручили лучшим сотрудникам.
Белкоопсоюз – это крупнейший торговый оператор страны: около 6 тысяч магазинов и почти 600 автолавок. Ежедневно услугами оператора пользуется каждый третий житель Беларуси. Система не стоит на месте, внедряет современные подходы в торговом обслуживании. Появился новый формат – магазин «Мегаопт».
Виктор Королев, заместитель председателя правления Белкоопсоюза:
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
В 2020 году в системе Белкоопсоюза белорусы приобрели товаров на сумму 2 миллиарда рублей. Потребкооперация модернизировала более 100 торговых точек и открыла 29 магазинов шаговой доступности. Возобновили работу более 50 ранее закрытых объектов.
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Новости Беларуси. 3 июля в 2021 году особое для Белкоопсоюза. В этот день работники системы отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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