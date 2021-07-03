|
Александр Лукашенко о покушении на Григория Азарёнка: он первым с бандюгой, который шёл на него, начал драку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.
Ксения Худолей, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пистолет был привезен из Украины и спрятан в Гомельской области, в тайнике, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский и группа. Арестован и дает показания.
В этой связи я хочу отметить настоящего мужика Григория Азаренка. Ну, вы его знаете. Я всегда гляжу на экран и оцениваю людей. Даже не журналистов, всех подряд. Я всегда думал: если мужики наши выходят и борются на экране – а как в действительности? Они трижды пытались его захватить или убить.
Цель была – зайти в квартиру и в квартире. Я поручил спецслужбам, чтобы тщательнейшим образом поработали с семьей и с самим Азаренком. Мы могли их взять далеко на подступах. Но нам бы опять сказали: да ну, это же как с самолетом, это же другое.
Подключился генерал Тертель к этому. Мы вели долгие переговоры с родителями. Они сразу согласились: «Да, мы готовы к этой операции в квартире». Но они побоялись прийти в квартиру. Потом потребовали от этого Хоффмана, который управлял операцией из Германии (полностью все задокументировано), потребовали от него денег. Было выделено 10 тысяч долларов. И вчера вечером, задействовав незарегистрированные автомобили, приехали для того, чтобы (как обычно, он идет с работы) обездвижить, вывезти и совершить этот теракт.
Я попросил также спецслужбы, чтобы они переговорили с Григорием, чтобы он согласился, что называется, на живца. Это было опасно. Но он как настоящий мужик пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды – и были захвачены эти мерзавцы, вся группа и этот исполнитель. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко о покушении на Григория Азарёнка: он первым с бандюгой, который шёл на него, начал драку
Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)