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Александр Лукашенко о покушении на Григория Азарёнка: он первым с бандюгой, который шёл на него, начал драку

03.07.2021 06:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.

Ксения Худолей продолжит.

Ксения Худолей, корреспондент:
И еще покушение, которое не укладывается в голове. Журналиста нашего телеканала пытались убить. Жертвой едва не стал Григорий Азаренок.

Александр Лукашенко о покушении на Григория Азарёнка: он первым с бандюгой, который шёл на него, начал драку

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это случилось прошлой ночью, 1 июля 2021 года. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник, вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам, те, кто был нанят за 10 тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет. Это как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали. Демократия. Если не получится – убить.

Пистолет был привезен из Украины и спрятан в Гомельской области, в тайнике, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский и группа. Арестован и дает показания.

В этой связи я хочу отметить настоящего мужика Григория Азаренка. Ну, вы его знаете. Я всегда гляжу на экран и оцениваю людей. Даже не журналистов, всех подряд. Я всегда думал: если мужики наши выходят и борются на экране – а как в действительности? Они трижды пытались его захватить или убить. 

Александр Лукашенко о покушении на Григория Азарёнка: он первым с бандюгой, который шёл на него, начал драку

Цель была – зайти в квартиру и в квартире. Я поручил спецслужбам, чтобы тщательнейшим образом поработали с семьей и с самим Азаренком. Мы могли их взять далеко на подступах. Но нам бы опять сказали: да ну, это же как с самолетом, это же другое.

Подключился генерал Тертель к этому. Мы вели долгие переговоры с родителями. Они сразу согласились: «Да, мы готовы к этой операции в квартире». Но они побоялись прийти в квартиру. Потом потребовали от этого Хоффмана, который управлял операцией из Германии (полностью все задокументировано), потребовали от него денег. Было выделено 10 тысяч долларов. И вчера вечером, задействовав незарегистрированные автомобили, приехали для того, чтобы (как обычно, он идет с работы) обездвижить, вывезти и совершить этот теракт.

Я попросил также спецслужбы, чтобы они переговорили с Григорием, чтобы он согласился, что называется, на живца. Это было опасно. Но он как настоящий мужик пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды – и были захвачены эти мерзавцы, вся группа и этот исполнитель. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня.

Александр Лукашенко о покушении на Григория Азарёнка: он первым с бандюгой, который шёл на него, начал драку

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Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю...
 
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