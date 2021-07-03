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День Независимости в Минске: программа главных мероприятий

03.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День Независимости в Минске: программа главных мероприятий

Официальный канал Минского горисполкома опубликовал программу главных мероприятий на День Независимости.

С 8:00 у «Чижовки-арены» начнется спортивный праздник по лыжероллерам «Радость рассвета», традиционно проводящийся с 2016 года. На праздник в этом году заявились свыше 500 спортсменов со всей страны.

В 10:00 состоится торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут молодежь, депутаты, делегации трудовых коллективов, госорганов, профсоюзных и общественных организаций, администраций районов.

Праздничная ярмарка развернется у Дворца спорта с 11:00.

В 18:00 возле стелы «Минск – город-герой» начнется праздничный концерт арт-группы из России «Хор Турецкого».

Праздничный гала-концерт «Беларусь единая» и акция «Споем гимн вместе» стартует на площадке у стелы «Минск – город-герой» с 21:00. В концерте будут принимать участие звезды белорусской эстрады и творческие коллективы страны, а завершит программу приглашенный гость из России.

В 23:00 небо столицы будет раскрашено праздничным фейерверком. Огненное шоу покажут в шести точках города: в парке Победы, в парке Павлова, в парке Уго Чавеса, на площадке у «Чижовка-арены», на площадке возле Национальной библиотеки, а также на набережной водохранилища Дрозды.

Фото: Минский горисполком

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Теги: Минск
 
 
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Официальный канал Минского горисполкома опубликовал программу главных мероприятий на День Независимости. С 8:00 у «Чижовки-арены» начнется спортивный праздник по...
 
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