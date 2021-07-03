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Макей напомнил ООН о недопустимости применения экономических санкций
Источник материала: ОНТ
На фоне подготовки ко Дню Независимости министр иностранных дел Беларуси напомнил Организации Объединенных Наций о недопустимости применения экономических санкций.
Владимир Макей выступил с видеообращением на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которое посвящено странам со средним уровнем дохода. Обозначил проблемы, которые внесла пандемия. И отметил важность оказания системной поддержки со стороны ООН, международных финансовых учреждений и региональных организаций.
Инициатива такой встречи принадлежит Беларуси. Владимир Макей предложил ввести в регулярную практику обсуждение проблем стран со средним уровнем дохода.
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На фоне подготовки ко Дню Независимости министр иностранных дел Беларуси напомнил Организации Объединенных Наций о недопустимости применения экономических...
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