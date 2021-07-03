В американских паспортах появятся «гендер X» и право указывать пол по собственному выбору

Источник материала: ОНТ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о скором введении в американских паспортах третьего гендера «X», а также о праве выбирать в документе любой из трех гендеров. Этот шаг, по его словам, гарантирует для ЛГБТ-сообщества равные права, передает BBC.

Ранее американцы могли указывать в документах отличающийся от биологического пол лишь при предъявлении медицинского заключения.

Блинкен сообщил , что решение было принято после консультаций с другими странами.

Какие страны имеются в виду, не уточняется.

По словам Блинкена, американцы смогут указывать мужской или женский пол на свое усмотрение уже в ближайшее время. Введение гендера «X» займет несколько лет.

Фото: Pixabay

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