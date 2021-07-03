Как Беларусь отпразднует День Независимости. Программа мероприятий

Источник материала: ОНТ

Как завтра День Независимости будет проходить в стране и как телеканал ОНТ подготовился к этому событию? С крыши, откуда центр празднований видно лучше всего, продолжит Катерина Круталевич.





Катерина Круталевич, корреспондент ОНТ: «Это гениальная идея – сделать студию на крыше, где прекрасно проведут эфир Наталья Немогай и Александр Серебренников. К нам будут приходить гости – министры, военные, врачи... Ну, и, конечно, отсюда идеально видно самое сердце празднований Дня Независимости – стелу "Минск – город-герой". Отсюда же просматривается и Дворец спорта. Там тоже традиционно будет и концертная площадка. Всё сделано для того, чтобы прийти и отдохнуть. Танцы, песни, вкусная еда, ярмарка с развлечениями – как и в Верхнем городе, так и в каждом районе Минска. Будут и выставки военной техники – то, что нравится малышам, в каждом регионе в том числе. Вообще, в этом году в каждой области будут организованы уникальные штуки. В Гродно, например, будут петь на балконах. В Гомеле большую концертную программу даст Симфонический оркестр, в Бресте музыка будет в особой атмосфере крепости, Витебск окунется в "Старые ритмы", а в Могилеве даст концерт городская капелла. На стеле в 18:00 зазвучит "Хор Турецкого". А в 21:00 начнется праздничная программа "Споем гимн вместе", это концерт звезд белорусской и российской эстрады. И закончится все фейерверком, в этом году он особенно красивый, промо-версия была 9 мая. Красиво летит, очень низко рассыпается, ощущение "огней только для тебя"».

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