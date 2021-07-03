Источник материала: ОНТ

Всебелорусская святыня. Католики празднуют торжество Будславской Божьей Матери, которую почитают как покровительницу Беларуси и хранительницу белорусов. Однако о ней знают приверженцы католической веры во всем мире.





Тысячи людей разных возраста и веры сегодня собрались в агрогородке Будслав, чтобы поклониться ей. Паломники из каждого региона страны из года в год преодолевают любые расстояния, проезжают сотни километров на машинах и велосипедах, кто-то даже идет пешком, невзирая на палящее солнце. Некоторым пришлось ночевать в палатке – в ожидании Будславского феста.

Костел Успения Пресвятой Девы Марии два месяца назад горел. И теперь перед ним установили символичный крест из обгоревших балок крыши, уничтоженной огнём. После пожара Будславский костёл находится еще в аварийном состоянии. Поэтому молитвы и богослужения пока проводят на полевом алтаре на открытом воздухе. Здесь же – чудодейственная икона Матери Божьей Будславской. Она написана неизвестным мастером еще в XVI веке и на протяжении прошедших столетий известна множеством необъяснимых явлений: начиная от прозрения пятилетнего мальчика в 1617-м и до сих пор. Так, прихожане и сегодня просят у нее о новых чудесах. У каждого – личная боль и сокровенное желание.

Мероприятия в честь престольного праздника продолжатся и завтра. Их кульминация – вечерняя служба и ночная процессия.

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