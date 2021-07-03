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Подведены итоги республиканского конкурса эссе, посвящённых освобождению Беларуси

03.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подведены итоги республиканского конкурса эссе, посвящённых освобождению Беларуси

В Минске подвели итоги республиканского конкурса эссе, посвящённых освобождению Беларуси.   


Написанных произведений – тысячи. В изданном виде – это 45 томов. Самое большое подобное издание в истории. Коллекционный сборник можно будет увидеть и почитать в библиотеках страны. Инициатива создания принадлежит государству совместно с фондом имени известного паралимпийца Алексея Талая.

Сегодня же сообщили: уже разработан макет скульптурной композиции, которую установят в трех городах – Бресте, Минске и Москве. Участники конкурса собрали монеты, в основном советские копейки, их используют при отливке скульптур.  

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В Минске подвели итоги республиканского конкурса эссе, посвящённых освобождению Беларуси.    Написанных произведений – тысячи. В изданном виде – это 45 томов....
 
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