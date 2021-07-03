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Подведены итоги республиканского конкурса эссе, посвящённых освобождению Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Минске подвели итоги республиканского конкурса эссе, посвящённых освобождению Беларуси.
Написанных произведений – тысячи. В изданном виде – это 45 томов. Самое большое подобное издание в истории. Коллекционный сборник можно будет увидеть и почитать в библиотеках страны. Инициатива создания принадлежит государству совместно с фондом имени известного паралимпийца Алексея Талая.
Сегодня же сообщили: уже разработан макет скульптурной композиции, которую установят в трех городах – Бресте, Минске и Москве. Участники конкурса собрали монеты, в основном советские копейки, их используют при отливке скульптур.
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В Минске подвели итоги республиканского конкурса эссе, посвящённых освобождению Беларуси. Написанных произведений – тысячи. В изданном виде – это 45 томов....
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