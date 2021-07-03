Техника, новые соцобъекты, инфраструктура: что еще торжественно открыто накануне Дня Независимости

Источник материала: ОНТ

Канун Дня Независимости – отличный повод дарить подарки. Техника, новые соцобъекты, инфраструктура и скверы торжественно открываются по всей республике. Символично «подаренные» в праздничные дни где-то облегчат жизнь, где-то будут радовать глаз, но главное – будут служить долгие годы.





В краю лесов и озёр сегодня пришвартовался вот такой корабль. На прогулку приглашают семьями. В Россонах сегодня заработал детский городок.

Подумали и о здоровье. После реконструкции в новом корпусе поликлиники несколько кабинетов заняло педиатрическое отделение. Здесь «развели потоки», и дети с заболеваниями не будут пересекаться со здоровыми малышами, пришедшими на плановый осмотр.

В самом областном центре рядом с быстрорастущим молодым жилым кварталом появилась первая достопримечательность. На протяжении нескольких лет горожане высаживали деревья, проводили субботники, и сейчас на территории в несколько гектаров – полноценный сквер, со скамейками, дорожками, где можно гулять семьями.

Столичных жителей микрорайона Домбровка порадовали новым детским садиком. Праздновали долгожданное открытие по-детски ярко.

Новый детский сад рассчитан на 230 детей, группы уже сформированы. Есть чем заняться и на улице, и внутри – музыкальный и физкультурный залы, компьютерная игровая и бассейн.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: «Видя, как воодушевлены дети и родители, я думаю, что для них это очень значимый подарок. Воспитатели нацелены на работу с детьми. Видя, как они ответственно относятся, как они уже на этой стадии готовили детсад к приему. Потому что ими проведена колоссальная работа, это очень увлеченные творческие люди. Они действительно сердце отдают детям, и очень приятно, когда вот в таких надежных руках находится подрастающее поколение».

Сюрпризы бывают не просто большие и яркие, но и такие – многотонные и рабочие. Прямо с конвейера «Гомсельмаша» новую зерноуборочную технику принимали хозяйства Минской области. Мониторы, сенсоры – за процессом уборки можно следить онлайн. В общем, все удобства XXI века. Такой «премиум-класс» – в многотонном машиностроении. Теперь и у наших аграриев.

В предпраздничные дни хорошая традиция не только дарить подарки, но и встречаться добрым друзьям. Сильных духом не остановили и закрытые границы. Международная спартакиада собрала в Могилёве людей с ограниченными возможностями из Беларуси, России и Украины.

Чтобы состязания стали поистине праздничными и запомнившимися, в свободное время – поездки по знаковым местам Могилева. Завтра, в День Независимости, вместе с горожанами спортсмены почтят память воинов на Буйничском поле. Историческую победу когда-то добывали прадеды вместе. И так важно помнить об этом, отмечая даты не только по-праздничному радостно, но и по-торжественному почтительно.

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