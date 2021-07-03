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Женщина-руководитель в дорожно-строительной сфере и гендиректор «Молочного мира». Кому еще вручал госнаграды Президент?
Источник материала: ОНТ
Когда трудности закаляют, как сталь. Президент сегодня вручил государственные награды, веса которым придаёт сама дата – в преддверии Дня Независимости. А потому на торжественной церемонии говорили не только об успехах, но и цене, которую приходится за них платить. Время уже многое расставило по местам. Белорусы смогут стать сильнее и успешнее – в этом Президент убеждён – и лучшим тому доказательством считает награждённых сегодня. Так как закалялась сталь?
Командный голос и стать. Возраст женщин обсуждать непринято. Но здесь невозможно удержаться – ей 70. В профессии почти полвека. Татьяна Викторовна строит дороги, и, похоже, не только их.
Она такая в стране одна. Без шуток. Татьяна Викторовна уже 25 лет руководит дорожно-строительным управлением в Рогачёве. И, кстати, никогда не давала интервью. Принципиально. Мол, за меня всё скажет моя работа. Причём даже в России. Там же, говорят, две проблемы. Решить одну – ту, что про дороги, – как раз и помогает наша героиня.
На её хозяйстве – многочисленные цеха, три асфальтобетонных завода, 70 единиц техники. Но если что-то сломается, она разберётся не хуже механика.
За её плечами каждый день – десятки километров и редкий шёпот – как? Женщина? Конечно, не все мужчины всерьёз воспринимают руководительниц. Но тут, похоже, не на ту нарвались.
Словом, женщина сильная и независимая. Ну, просто наша Катя из Москвы, которая, как известно, слезам не верит.
Красавец-мост через Днепр – её рук дело. Пожалуй, главная стройка Гомельщины в этом году. И каждый сантиметр новой дороги укладывала команда Татьяны Викторовны. Но сегодня все дороги ведут во Дворец.
Сама награда – дело почётное, из рук Президента – ещё почётнее, а накануне Дня Независимости – куда уж больше? Они из разных сфер, в разных должностях и званиях, но есть что-то, что их объединяет. В этом Александр Лукашенко убеждён.
А вот о награждаемых Александр Лукашенко скажет: вы – соль земли. И эти бриллианты достойны огранки. И кстати! Получив однажды медаль, не стоит зарекаться от ордена.
Вот у страны появился новый заслуженный строитель. А вот – заслуженный работник сельского хозяйства – к слову, в её подчинении две тысячи человек.
Мужчины, проявившие себя, это, конечно, военные. Время такое. Александр Лукашенко отдельно скажет об их крепости духа. А они в ответ – мы ведь живём по принципу «один за всех и все за одного».
Конечно, людей и сфер, отмеченных Президентом, гораздо больше. И каждый мог бы стать героем отдельного сюжета. Их судьбы разные, но стремления общие – быть полезным и работать на благо своей страны.
С таким тостом не грех пригубить и шампанского. К слову, пока во Дворце Независимости герои этого дня поздравляли друг друга с наградами, в Рогачёве таки открыли тот самый мост, построенный под чутким руководством одной известной нам женщины.
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Женщина-руководитель в дорожно-строительной сфере и гендиректор «Молочного мира». Кому еще вручал госнаграды Президент?
Когда трудности закаляют, как сталь. Президент сегодня вручил государственные награды, веса которым придаёт сама дата – в преддверии Дня Независимости. А потому...
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