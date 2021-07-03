Женщина-руководитель в дорожно-строительной сфере и гендиректор «Молочного мира». Кому еще вручал госнаграды Президент?

Источник материала: ОНТ

Когда трудности закаляют, как сталь. Президент сегодня вручил государственные награды, веса которым придаёт сама дата – в преддверии Дня Независимости. А потому на торжественной церемонии говорили не только об успехах, но и цене, которую приходится за них платить. Время уже многое расставило по местам. Белорусы смогут стать сильнее и успешнее – в этом Президент убеждён – и лучшим тому доказательством считает награждённых сегодня. Так как закалялась сталь?





Командный голос и стать. Возраст женщин обсуждать непринято. Но здесь невозможно удержаться – ей 70. В профессии почти полвека. Татьяна Викторовна строит дороги, и, похоже, не только их.

Татьяна Балакирева, генеральный директор дорожно-строительного управления №1 г. Рогачева: «Всякое бывает. Они очень хорошо понимают плохие слова. Подчиняются сразу, никто не обижается. Всё за работу, всё по делу. Всё равно у меня к ним отношения хорошее, они это тоже знают».

Она такая в стране одна. Без шуток. Татьяна Викторовна уже 25 лет руководит дорожно-строительным управлением в Рогачёве. И, кстати, никогда не давала интервью. Принципиально. Мол, за меня всё скажет моя работа. Причём даже в России. Там же, говорят, две проблемы. Решить одну – ту, что про дороги, – как раз и помогает наша героиня.

Татьяна Балакирева, генеральный директор дорожно-строительного управления №1 г. Рогачева: «Рязань и Липецк мы сейчас работаем, я всё успеваю объезжать, я владею каждым метром дороги. По-другому ж нельзя, как иначе?»

На её хозяйстве – многочисленные цеха, три асфальтобетонных завода, 70 единиц техники. Но если что-то сломается, она разберётся не хуже механика.

За её плечами каждый день – десятки километров и редкий шёпот – как? Женщина? Конечно, не все мужчины всерьёз воспринимают руководительниц. Но тут, похоже, не на ту нарвались.

Татьяна Балакирева, генеральный директор дорожно-строительного управления №1 г. Рогачева: «Мне кажется, женщина может везде работать, никаких проблем. Просто работать, я же сказала, и ничего не надо. С мужчинами легче работать, чем с женщинами, намного легче. Женщины более чувствительные, капризные. Женщине так не скажешь грубо. Мужчине можно сказать, женщине – нет. Подход надо иметь. Все люди разные».

Словом, женщина сильная и независимая. Ну, просто наша Катя из Москвы, которая, как известно, слезам не верит.

Красавец-мост через Днепр – её рук дело. Пожалуй, главная стройка Гомельщины в этом году. И каждый сантиметр новой дороги укладывала команда Татьяны Викторовны. Но сегодня все дороги ведут во Дворец.

Сама награда – дело почётное, из рук Президента – ещё почётнее, а накануне Дня Независимости – куда уж больше? Они из разных сфер, в разных должностях и званиях, но есть что-то, что их объединяет. В этом Александр Лукашенко убеждён.

А вот о награждаемых Александр Лукашенко скажет: вы – соль земли. И эти бриллианты достойны огранки. И кстати! Получив однажды медаль, не стоит зарекаться от ордена.

Дануся Вилькель, оператор машинного доения сельскохозяйственного предприятия «Больтишки»: «Племянник вчера мне посоветовал, говорит: ещё звезду надо получить. Ну, не знаю, буду работать. Хочется и внукам помочь – 11 внуков. Хотя уже и на пенсии восемь лет, но не хочется оставлять своё рабочее место».

Вот у страны появился новый заслуженный строитель. А вот – заслуженный работник сельского хозяйства – к слову, в её подчинении две тысячи человек.

Марина Аникеева, генеральный директор предприятия «Молочный мир»: «Это полная семья. Ты этим живёшь, работаешь, дышишь, это твоя жизнь. Другого нет. Наверное, надо быть немножко руководителем, немножко женщиной. Постараться это совместить. Дать возможность мужчинам проявить себя – не задушить их инициативу. И это здорово».

Мужчины, проявившие себя, это, конечно, военные. Время такое. Александр Лукашенко отдельно скажет об их крепости духа. А они в ответ – мы ведь живём по принципу «один за всех и все за одного».

Олег Воинов, начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества: «Вы знаете, это и раньше было, и последние события показывают, что по-другому нельзя. Все должны объединиться вокруг государства – только так мы можем выиграть, только так мы можем отстоять свою независимость. Я уверен в каждом, и я знаю, что это идёт от души и от сердца. Здесь приказывать нельзя».

Конечно, людей и сфер, отмеченных Президентом, гораздо больше. И каждый мог бы стать героем отдельного сюжета. Их судьбы разные, но стремления общие – быть полезным и работать на благо своей страны.

С таким тостом не грех пригубить и шампанского. К слову, пока во Дворце Независимости герои этого дня поздравляли друг друга с наградами, в Рогачёве таки открыли тот самый мост, построенный под чутким руководством одной известной нам женщины.





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