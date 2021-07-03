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Выброс хлора произошел в Ижевске: МЧС попросило жителей покинуть район
Источник материала: ОНТ
В Ижевске (Удмуртская Республика, Россия) на станции подготовки воды произошел выброс хлора. Об этом
МЧС оповещает жителей городка Металлургов Ижевска с просьбой покинуть район. На место были направлены спасатели. Проводятся работы по ликвидации последствий аварии. Выставлены водяные завесы.
По предварительным сведениям, пострадавших в результате выброса хлора нет.
Как
Фото: ГУ МЧС по Удмуртской Республике
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В Ижевске (Удмуртская Республика, Россия) на станции подготовки воды произошел выброс хлора. Об этом информирует региональное управление МЧС. МЧС оповещает...
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