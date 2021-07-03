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Выброс хлора произошел в Ижевске: МЧС попросило жителей покинуть район

03.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выброс хлора произошел в Ижевске: МЧС попросило жителей покинуть район

В Ижевске (Удмуртская Республика, Россия) на станции подготовки воды произошел выброс хлора. Об этом информирует региональное управление МЧС. 

МЧС оповещает жителей городка Металлургов Ижевска с просьбой покинуть район. На место были направлены спасатели. Проводятся работы по ликвидации последствий аварии. Выставлены водяные завесы.

По предварительным сведениям, пострадавших в результате выброса хлора нет.

Как уточняет ТАСС, распространение хлора за пределы станции подготовки воды не произошло. Угрозы жилому сектору нет. Несмотря на выброс хлора, система подачи воды потребителям в Ижевске работает.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртской Республике

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В Ижевске (Удмуртская Республика, Россия) на станции подготовки воды произошел выброс хлора. Об этом информирует региональное управление МЧС.  МЧС оповещает...
 
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