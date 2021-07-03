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Выступление Лукашенко в День Независимости. 3 июля 2021 г. Прямая трансляция
Источник материала: ОНТ
3 июля – День Независимости Беларуси. Больше сотни мероприятий пройдут только в столице, а по всей стране – еще больше. Одна из знаковых площадок – Курган Славы, к нему возложат цветы. В торжественной церемонии примет участие Президент Александр Лукашенко. Начало в 10:00.
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3 июля – День Независимости Беларуси. Больше сотни мероприятий пройдут только в столице, а по всей стране – еще больше. Одна из знаковых площадок – Курган Славы, к...
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