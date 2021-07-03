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Выступление Лукашенко в День Независимости. 3 июля 2021 г. Прямая трансляция

03.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выступление Лукашенко в День Независимости. 3 июля 2021 г. Прямая трансляция

3 июля – День Независимости Беларуси. Больше сотни мероприятий пройдут только в столице, а по всей стране – еще больше. Одна из знаковых площадок – Курган Славы, к нему возложат цветы. В торжественной церемонии примет участие Президент Александр Лукашенко. Начало в 10:00. 

В программе Дня Независимости – выставки, ярмарки и большая музыкальная программа. Завершится праздник салютом, в этом году он будет особенно красивый. 

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3 июля – День Независимости Беларуси. Больше сотни мероприятий пройдут только в столице, а по всей стране – еще больше. Одна из знаковых площадок – Курган Славы, к...
 
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