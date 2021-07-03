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День независимости Беларуси: 77 лет назад Минск освободили от нацистов
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает День Независимости. 77 лет назад Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Белорусская столица находилась в руинах. Но город быстро восстановили, подробнее расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Легендарный Т-34 – символ освобождения Минска. В ночь на третье июля 1944 года в город на таком танке первым прорвался экипаж младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова. Белорусская столица находилась в немецкой оккупации тысячу сто дней.
Минск освободили в результате масштабной операции «Багратион». Пехотинцы, танкисты, артиллеристы сражались на улицах города. Позже подоспели и партизаны. Когда поступила команда «Свернуть все силы и прикрыть Минск», Бронислав Карпенко боролся с оккупантами в Березинских лесах. Разрушенную столицу не узнал.
А 16 июля в Минске прошел парад партизан. До победы оставалось еще десять месяцев сражений. Среди народных мстителей был и козел по кличке Малыш. Он случайно попал в объектив оператора и остался в истории. Партизаны приютили его после разгрома одного из немецких гарнизонов. Во время операций Малыш помогал санитарам, возил на себе медицинскую сумку.
Столица была практически полностью разрушена. От капитальной застройки осталось только 20%. Среди руин возвышались чудом уцелевшие Дом офицеров, Оперный театр и Дом правительства. Эти заминированные здания просто не успели взорвать.
Было уничтожено и много архивных документов. Но генплан столицы 1936 года остался. Его немного доработали и началась масштабная стройка.
Центральную улицу Советскую, ныне проспект Независимости, возвели в стиле сталинского ампира. Строители ехали со всего Союза. Минск восстанавливали и немецкие военнопленные. Уже к 1958 году столица Беларуси полностью восстала из руин.
В довоенное время в Минске проживали более 300 тысяч человек. А в день освобождения в столице находились 45 тысяч жителей.
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Город освободили в результате масштабной операции «Багратион».
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