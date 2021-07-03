Вот ради чего стоит строить бизнес

Источник материала: ProBusiness



Анатолий Давыдчик. Фото из личного архива

Вырваться из «офисной тюрьмы», построить свой бизнес и стать по-настоящему независимым — такие установки привели в предпринимательство героев этой подборки. Посмотрите, как строят бизнес те, кому стало тесно в найме и захотелось от жизни большего.

Спойлер! Из последнего материала вы узнаете, почему стартануть свое дело сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Был в «офисной западне», но вырвался: этот парень путешествует и зарабатывает удаленно

Жизнь и работа Анатолия Давыдчика превратилась в непрерывное путешествие, когда он стал удаленно работать в найме. Теперь он ведет свой онлайн-проект, хотя еще несколько лет назад боялся отлучиться из московского офиса даже на короткую поездку в Европу.

«Мне было 20 лет. Шел первый год, как я переехал из Минска в Москву. Я ходил на работу в пиджаке, моя должность звучала как «исполнительный директор» (по факту — маркетолог). Как-то прочитал книгу Тимоти Ферриса «Как работать 4 часа в неделю» — она не про лень, а про жизнь без географической привязки, — и эта идея не выходила у меня из головы.



Фото из личного архива Анатолия Давыдчика

Но я по-прежнему безвылазно сидел в Москве и ездил максимум в Минск. В моем «Инстаграме» успех, а внутри — ощущение клетки. Мне тошно…« В своей истории Анатолий рассказал, как однажды решился и полностью поменял свое отношение к работе, чтобы стать по-настоящему свободным.

«Я уеду жить в Лондон»: как белоруска сбежала от рутины и теперь делает бизнес за границей

Эта девушка устала от рутины и в 24 года решила круто поменять свою жизнь. Дарья Вербицкая бросила работу в Минске и уехала в Лондон заниматься своими проектами.

«Несколько лет я работала журналистом, а также шеф-редактором журналов в Минске. В какой-то момент моя жизнь стала рутиной. Уверена, многим знакомо, когда ты чувствуешь, что «проживаешь жизнь» и нужно что-то менять».



Фото предоставлено атором

«Мне нравится независимость, которую дает собственное дело. Больше всего в офисной работе меня раздражает микроменеджмент и непрофессионализм. Если ты занимаешься своим делом, на тебе вся ответственность за ошибки. Но по крайней мере ты не должен отвечать за действия своего босса или коллег. Я до сих пор вспоминаю, как в Беларуси тратила много времени в кабинете директора, слушая рассуждения о невыполнимых задачах или личной жизни».

О том, какими проектами занимается Дарья и какие рекомендации дает по запуску бизнеса в Великобритании — читайте по ссылке .

От замерщика до гендиректора. История парня, который ушел из найма и построил оконный бизнес

Михаил Жданов переехал в Санкт-Петербург, чтобы учиться в университете на физика. Но быстро понял, что образование не спасет его от бедности, а жизнь в коммуналке — точно не предел мечтаний. Поработав в найме и разочаровавшись, Михаил решил запустить свое дело. Сразу после учебы парень открыл компанию «Теплый Север», которая производит окна и остекление.

«Когда настал первый рабочий день, мне дали суперответственное задание: вбивать какие-то цифры в ячейки таблицы Excel… Просто переносить информацию из бумажек на цифровой носитель. Изо дня в день. С утра и до вечера!





Я скрупулезно печатал цифры до самого обеда. А потом ушел на обед и не вернулся.

Такая работа совершенно не подходила моему темпераменту. И теперь я даже рад, что решил искать себя, а не приспосабливаться».

Как построить бизнес, не имея денег для старта, и что делать, если главный спец — пьяница? Об этом Михаил рассказал в материале .

«Офис превратился в тюрьму»: перед пандемией девушка из Екатеринбурга бросила работу и открыла турагентство «Пора Валить»

«В найме приходится все свои силы и энергию отдавать на благо чужого дяди. Дяди, который в 99% случаев этого даже не ценит», — признается Екатерина Заднепровская из Екатеринбурга, собственница турагентства с эксцентричным названием «Пора Валить».





«Меня никогда не обижали в зарплате, давали отличные премиальные, возили на корпоративы в Турцию и Грузию. Это же „лухари лайф“, не так ли?

Но в последний год все изменилось. Кризис, падали продажи, уменьшилась прибыль… Все это сильно отразилось на команде и отношении начальства: „Никаких личных разговоров, обедаем только по одному, вы слишком много ходите, часто опаздываете, слишком громко дышите“. И в одно мгновение наш офис превратился в тюрьму!

Каждый день я вставала по утрам, была недовольна своей жизнью и своим выбором. Ужасно боялась выйти за рамки, остаться без работы и стабильного заработка».

Екатерина запустила свой бизнес перед самым коронакризисом. И когда границы закрылись, а поездки стали отменяться, Катя решила не забиваться в угол, а начать помогать клиентам других турагентов, которые не могли дозвониться и получить ответы на свои вопросы. Какой бизнес у нее получился — читайте в нашем материале .

Говорит, что хочет бизнес, а на самом деле — замуж. Что еще мешает людям начать свое дело

Почему кто-то запускает бизнесы один за другим, а кто-то даже первое дело открыть не решается? Психолог и HR Лия Хведчина пояснила это на примерах успешных специалистов, которые не могли сделать первые шаги в бизнесе. Она рассказала о том, как преодолеть страхи, найти «дело всей жизни», поверить в свои силы и, наконец, стать предпринимателем.

«В какой-то момент жизни вы понимаете, что хотите большего: заниматься любимым делом, быть свободным, зарабатывать больше. Вы хотите создавать что-то новое, влиять на результаты своего труда. И вы принимаете решение: я буду искать, как и какое дело я могу начать.



Фото с сайта kuda-sochi.ru

Согласно статистике , причины, по которым люди начинают свое дело, такие:

Желание быть начальником самому себе — 26%

Стремление делать то, что любишь — 23%

Подвернулась возможность — 19%

Разочарование в работодателях — 12%

Жизненные обстоятельства — 8%

Потеря работы — 6%

Неготовность уйти на пенсию — 6%.

После того как вы осознали это свое желание — вы начинаете поиск своего направления: вспоминаете детские увлечения, ищете среди того, что вам нравится здесь и сейчас…"

О том, что происходит дальше — читайте подробно в этой статье .

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