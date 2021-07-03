Суверенитет и антитеррористическая операция: Лукашенко обратился к белорусам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Суверенитет, антитеррористическая операция и геноцид белорусского народа. Президент накануне Дня независимости обратился к гражданам страны. Во Дворце Республики прошло традиционное торжественное собрание, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Выступление президента получилось эмоциональным. Лукашенко сразу заявил, что разговаривать с белорусским народом с позиции силы не получится сейчас, как и во время Великой Отечественной. После президентских выборов прошлого года страна столкнулась с сильным давлением извне.

«Некоторые эксперты за рубежом считают, что Беларусь положила конец цветным революциям как геополитическому явлению. Так это или нет – увидим. Мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью», – сказал Лукашенко.

Он также раскрыл подробности антитеррористической операции . В стране работали так называемые отряды самообороны. Они хотели насильственно сменить власть. В их телеграм-ресурсах насчитывалось около двух с половиной тысяч подписчиков.

«Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата – гражданин Германии, господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа – гражданин Российской Федерации Дудников», – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси считает: сейчас снова появились те, кто якобы за независимость страны. Такие псевдопатриоты были и во время наполеоновской войны, Первой мировой и Великой Отечественной.

«Мы долго молчали. Мы не хотели задеть чувства дружественных нам народов, которые не должны отвечать за грехи военных преступников: литовских «лесных братьев», бандеровцев, бандитов Армии Крайовой, прочих убийц мирного населения. Уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами. Мы поставим точку в вопросе исторической правды и ответственности за преступления против человечества», – отметил Лукашенко.

Президент назвал Беларусь страной героев. Это медики, которые спасают людей в пандемию. Силовики, которые обеспечивают безопасность. Заводчане и аграрии, на которых держится экономика.