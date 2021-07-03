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Суверенитет и антитеррористическая операция: Лукашенко обратился к белорусам
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Суверенитет, антитеррористическая операция и геноцид белорусского народа. Президент накануне Дня независимости обратился к гражданам страны. Во Дворце Республики прошло традиционное торжественное собрание, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Выступление президента получилось эмоциональным. Лукашенко сразу заявил, что разговаривать с белорусским народом с позиции силы не получится сейчас, как и во время Великой Отечественной. После президентских выборов прошлого года страна столкнулась с сильным давлением извне.
Он также раскрыл подробности
Глава Беларуси считает: сейчас снова появились те, кто якобы за независимость страны. Такие псевдопатриоты были и во время наполеоновской войны, Первой мировой и Великой Отечественной.
Президент назвал Беларусь страной героев. Это медики, которые спасают людей в пандемию. Силовики, которые обеспечивают безопасность. Заводчане и аграрии, на которых держится экономика.
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Глава Беларуси отметил, что разговаривать с народом с позиции силы сейчас не получится.
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