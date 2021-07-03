Италия вышла в полуфинал Евро-2020, обыграв Бельгию

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сообщает Sputnik. Футболисты сборной Италии стали вторыми полуфиналистами чемпионата Европы,Sputnik.





В пятницу, 2 июля, итальянцы на "Альянц-Арене" в Мюнхене в рамках 1/4 финала встречались со командой Бельгии. Подопечные Роберто Манчини обыграли бельгийцев со счетом 2:1.





В составе победителей точными ударами отметились Николо Барелла (31-я минута) и Лоренцо Инсинье (44-я). Гол в составе команды Роберта Мартинеса забил Ромелу Лукаку (45+2, пенальти).





В полуфинале Евро-2020 итальянцы сыграют против сборной Испании. "Красная фурия" ранее в сложнейшем противостоянии оставила за бортом турнира швейцарскую команду, добыв победу в серии после матчевых пенальти. Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 6 июля.





3 июля, за путевки в полуфинал сразятся команды Чехии и Дании (начало в 19:00), а также Украины и Англии (22:00).



