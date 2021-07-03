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Латвия усилила охрану на границе с Беларусью

03.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Латвия усилила охрану на границе с Беларусью после резкого роста нелегальной миграции в Литву.

Об сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Государственной службы пограничной охраны Латвии Андрей Рогозин.

— На границе с Латвией пока спокойно. Но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты. Тем более, что всех нарушителей границы приходится впускать в страну и проверять. Часть из них действительно соискатели убежища, но бывают и боевики, воевавшие в неспокойных регионах, — передает его слова объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Накануне погранслужба Литвы сообщила о рекордном количестве  мигрантов на белорусско-литовской границе: за четверг и утро пятницы задержаны 150 человек. Это граждане Камеруна, Ирака, Ирана, Сирии. В Литве из-за наплыва нелегальных мигрантов ввели режим экстремальной ситуации. 

 
 
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После резкого роста нелегальной миграции в Литву.
 
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