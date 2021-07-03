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Латвия усилила охрану на границе с Беларусью
03.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Латвия усилила охрану на границе с Беларусью после резкого роста нелегальной миграции в Литву.
Об сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Государственной службы пограничной охраны Латвии Андрей Рогозин.
— На границе с Латвией пока спокойно. Но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты. Тем более, что всех нарушителей границы приходится впускать в страну и проверять. Часть из них действительно соискатели убежища, но бывают и боевики, воевавшие в неспокойных регионах, —
Накануне погранслужба Литвы сообщила о рекордном количестве мигрантов на белорусско-литовской границе: за четверг и утро пятницы задержаны 150 человек. Это граждане Камеруна, Ирака, Ирана, Сирии. В Литве из-за наплыва нелегальных мигрантов ввели режим экстремальной ситуации.
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После резкого роста нелегальной миграции в Литву.
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