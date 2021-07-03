|
Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной
Источник материала: АФН
Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету полностью перекрыть границу с Украиной.
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко в пятницу вечером.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету полностью перекрыть границу с Украиной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)