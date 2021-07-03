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Литва объявила ЧС из-за притока нелегальных мигрантов из Беларуси
Источник материала: АФН
Правительство Литвы в пятницу, 2 июля, объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции в страну со стороны Беларуси.
Руководить мерами по разрешению ЧС будет министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает DW.
По данным пограничной службы балтийского государства, число нелегальных мигрантов, перебирающихся в Литву, по сравнению с 2020 годом возросло в 11 раз: с начала года удалось провести 822 задержания, в прошлом году - 81.
Сообщается, что среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь литовскую границу со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. По прогнозам МВД Литвы, в будущем число таких нелегальных мигрантов может еще увеличиться.
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Правительство Литвы в пятницу, 2 июля, объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции в страну со...
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