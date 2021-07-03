В Беларуси с 8 июля меняются правила игры на рекламном рынке









пишет interfax.by. Также исключаются требования об использовании в такой рекламе только образов белорусских граждан", - рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик в ходе онлайн-конференции на сайте БелТА. "Одно из основных изменений состоит в том, что из закона исключаются требования об изготовлении рекламы отечественных товаров, работ, услуг и наружной рекламы только с привлечением организаций и граждан Беларуси,interfax.by. Также исключаются требования об использовании в такой рекламе только образов белорусских граждан", -начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик в ходе онлайн-конференции на сайте БелТА.





Снимается запрет на показ рекламы в детских передачах. Она может транслироваться в начале, конце и через каждые полчаса передачи, при этом продолжительность рекламных пауз не может превышать 1 минуту, а содержание рекламы "должно соответствовать особенностям детской и подростковой аудитории".





Также вводится запрет рекламы на иностранных телеканалах, которые транслируются на территории Беларуси в системе кабельного телевидения. После 8 июля такая реклама должна быть исключена, она может замещаться социальной рекламой.





Вводится запрет на рекламу нетабачных никотиносодержащих изделий и жидкости для электронных систем курения (исключение составит реклама на сайтах производителей и импортеров в национальном сегменте интернета).





Также на сайтах производителей, заказчиков и импортеров в национальном сегменте интернета будет разрешена реклама табачных изделий.





Рекламораспространители при подаче документов на получение разрешения на размещение рекламной конструкции (наружной рекламы) теперь не будут обязаны предъявлять проектную документацию.



