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ПСЖ должен продать футболистов на 200 млн евро

03.07.2021 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Этим летом парижане собираются устроить распродажу старых футболистов, чтобы подписать новых игроков.

© AFP 2021 / FRANCK FIFE


Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) намерен расстаться с рядом футболистов, общая стоимость которых составит 200 миллионов евро, сообщает Sputnik со ссылкой на Le Parisien.

Распродажа связана с тем, что главный тренер команды Маурисио Почеттино не может подписывать новых игроков, пока не будет получена эта сумма с продажи уже имеющихся игроков. Это обусловлено финансовым fair play.

По информации источника, парижане готовы расстаться с Пабло Сарабией, Андером Эррерой, Леандро Паредесом, Идриссом Гейе, Тилем Керером, Абду Диалло, а также Лейвином Курзавой.

ПСЖ уже подписал на правах свободного агента Жоржиньо Вейналдума, состав команды также могут бесплатно пополнить испанский защитник Серхио Рамос и итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Близок к переезду в столицу Франции и защитник "Интера" Ашраф Хакими, он обойдется парижанам в 70 миллионов евро с учетом бонусов.
 
 
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Этим летом парижане собираются устроить распродажу старых футболистов, чтобы подписать новых игроков.
 
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