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"Не хватит сил и здоровья отстаивать свое мнение": Сергей Соседов объяснил, почему отказался от участия в белорусском «Х-Факторе»

03.07.2021 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный музыкальный критик не верит, что сможет говорить в телепроекте то, что считает нужным и правильным.

"Не хватит сил и здоровья отстаивать свое мнение": Сергей Соседов объяснил, почему отказался от участия в белорусском «Х-Факторе»
Все журналисты, работающие на "Славянском базаре", знают, что Сергей Соседов за словом в карман не лезет. Фото: Павел Мартинчик
О том, что известный российский музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов отказался от участия в X-Factor Belarus в качестве члена жюри, стало известно еще 17 июня, пишет kp.by. Об этом рассказал телеведущий Денис Дудинский, с которым Соседов хорошо знаком по «Славянскому базару».

После некоторых раздумий Сергей Соседов решил опубликовать обращение, которое прислал нам в газету:

- После долгих размышлений я принял решение не участвовать в белорусском шоу" Х-Фактор" и сообщил об этом менеджеру проекта. Причин здесь несколько, главная из которых нестабильная и до конца мне непонятная общественно-политическая ситуация в Беларуси. В российских СМИ о вашей стране не говорят почти ничего, и мне приходится ориентироваться на белорусские первоисточники, которым я доверяю, а также на свой собственный опыт журналистской работы в Беларуси. Мне достаточно вспомнить, как после фестивальных концертов в Летнем Амфитеатре Витебска я не раз с боем добивался самого обычного прохода в арт-кафе «Маэстро», когда я ну никому абсолютно не мог там помешать, даже если бы очень сильно захотел. И таких эпизодов было много. Везде охрана и везде все архистрого: туда не ходи, того не говори и так далее.

А зная себя как человека открытого и принципиального, я представляю, каких нервов и психологических затрат будет стоить мне участие в роли наставника и члена жюри в белорусском «Х-Факторе». Я не думаю, что мне будет многое там позволено. Мне не хватит здоровья и сил отстаивать там того или иного участника, исполняемый репертуар и свое мнение по бесконечно возникающим вопросам. Я не верю, что организаторы этого шоу дадут мне возможность публично говорить и делать то, что я считаю нужным и правильным, или это будет стоить мне большой крови.


И в этом году на "Славянский базар" Сергей Соседов вряд ли приедет. Фото: Павел Мартинчик

В этой связи я приношу свои извинения моим белорусским почитателям, друзьям, а также тем участникам будущего телевизионного шоу, которые надеялись попасть в мою команду или услышать моё мнение по поводу своего творчества. Простите меня. Желаю вам максимального успеха и психологического комфорта на первом белорусском "Х-Факторе".
 
Теги: Витебск
 
 
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Известный музыкальный критик не верит, что сможет говорить в телепроекте то, что считает нужным и правильным.
 
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