День Независимости: без военного парада, но с салютом

Сегодня в Беларуси отмечается государственный праздник — День Независимости.





Впервые за 22 года празднование пройдет без военного парада — это следует из плана мероприятий, утвержденного Мингорисполкомом и опубликованного на официальном сайте городской администрации. В плане — 118 мероприятий районного, городского и республиканского масштабов.

В полдень начнутся праздничные мероприятия возле Дворца спорта и на территории Верхнего города. Как сообщил на пресс-конференции 1 июля начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, на обеих площадках «ожидается достаточно интересная программа».

«Выступят народные коллективы и звезды белорусской эстрады. В частности, в Верхнем городе предполагается выступление заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца «Зубренок» и фольклорно-этнографического ансамбля «Неруш». Мы ждем на этой площадке Жанет, «Верасы», Ирину Дорофееву, Валерия Скороженка, белорусский государственный ансамбль «Песняры», — рассказал Брель.

Возле стелы «Минск — город-герой» с 18.00 до 20.00 планируется выступление популярного российского коллектива «Хор Турецкого». В 21.00 здесь начнется концертная программа «Споем гимн вместе» с участием белорусских эстрадных исполнителей. «Завершит программу хедлайнер из России, имя которого пока не раскрывается», — добавил Брель.

Официальные празднования будут организованы во всех районах Минска — адреса конкретных площадок опубликованы на сайте Мингорисполкома. В семи местах Министерство обороны проведет выставки военной техники.

В 23.00 начнется фейерверк, который продлится семь минут. Его запустят в парках Победы, им. Павлова, им. Чавеса, на набережной водохранилища Дрозды, на площадке около спортивного комплекса «Чижовка-Арена» и возле Национальной библиотеки.

В связи с проведением спортивного праздника в районе «Чижовка-Арены» (с 7.30 до 11.30), а также концертов у стелы «Минск — город-герой» (с 15.00 до 24.00) изменяются трассы некоторых маршрутов общественного транспорта.

Работа метро сегодня будет продлена. Станции «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная», «Купаловская» закроются в 02.10, остальные — в 02.00. С 17.00 интервал движения поездов составит 6 минут. Последние отправления наземного транспорта от конечных станций метрополитена «Могилевская», «Каменная горка», «Уручье» и «Малиновка» — в 2.30.

Следует отметить, что в 1991—1996 годах День Независимости отмечали 27 июля — он был приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение праздновать День Независимости 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, было принято по итогам республиканского референдума 1996 года, проведение которого инициировал Александр Лукашенко. Таким образом, Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей главный государственный праздник не привязан к распаду СССР.

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