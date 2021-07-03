Шлындиков: «В Беларуси быть богатым очень опасно»

Источник материала: Салiдарнасць

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков прокомментировал «Салідарнасці» участившиеся обыски частных компаний и задержания их владельцев.





За последние недели стало известно об обысках сразу в нескольких крупных частных компаниях: 21vek.by, «Юркасе» и «Модуме». После следственных мероприятий ряд владельцев компаний был задержан.

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в комментарии «Салідарнасці» сказал, что считает такие методы неоправданными.

– Если возникают какие-то подозрения, нужно проводить проверку, которая не повредит работе компании, ее имиджу. Проверка покажет, есть ли нарушения или нет. А если при первых подозрениях руководителей предприятий, собственников бросают за решетку – о чем тут говорить? – отметил собеседник.

Пять лет назад Александр Лукашенко призвал правоохранительные органы «не душить» предпринимателей. Он заявил, что количество проверок сокращать не стоит, но призвал проводить их только по делу.

– Не могу вам здесь рекомендовать, но старайтесь меньше хватать и сажать, если это возможно, – сказал белорусский правитель на коллегии Следственного комитета, напомнив, что у правоохранителей достаточно таких мер, как залог, домашний арест, поручительство.

Почему же сейчас силовики вернулись к жестким действиям против бизнеса?

– Наверное, возникла другая мотивация и другие цели. Мне как-то трудно представить, что у частных компаний могут быть серьезные проблемы с неуплатой налогов. Уплату налогов кто рассчитывает – разве собственники? Нет, конечно, – бухгалтеры. А какой смысл им скрывать доходы компании? Поэтому, думаю, у правоохранительных органов появилась другая мотивация – какая, не берусь судить, – сказал Шлындиков.

Почему после проведения обысков силовики не поясняют, в связи с какими подозрениями и обвинениями «трясут» частные компании?

– Не исключал бы того, что сами силовики еще не знают, какие обвинения будут предъявлять по итогу. Получили указание – и вперед. А что там и как, они сами не знают, – сказал бывший руководитель концерна «Амкодор».

Насколько остро стоит в белорусском бизнесе проблема с неуплатой налогов?

– Думаю, в Беларуси такой проблемы по большому счету нет. Во-первых, у нас немножко другой народ в сравнении с некоторыми соседями. А более важно то, что была проведена многолетняя дрессировка. Это заставляет бизнес перестраховываться, подбирать грамотных бухгалтеров, платить им хорошую зарплату, – считает Шлындиков.

При этом о налоговом законодательстве он высказался так: «Если бы оно было понятным и доступным для понимания, то у очень многих людей не было бы проблем».

Собеседник «Салiдарнасцi» считает, что обыски и задержания бизнесменов обязательно скажутся на белорусской экономике.

Думаю, все, кто более-менее мыслит в экономике, догадываются, какими будут негативные последствия. Инвестиции будут сокращаться, запуганные бизнесмены будут не развивать дело, а сворачивать свою работу, налоговые поступления в бюджет будут уменьшаться.

На фоне новостей об обысках в частных компаниях появилось сообщение о том, что некогда самый успешный белорусский бизнесмен Юрий Чиж мог быть отпущен под домашний арест. Но эта информация была опровергнута . Почему так печально складывается судьба известного предпринимателя?

– Мне кажется это вытекает из логики развития политической системы в стране. Я что-то не припомню, чтобы у кого из самых крупных бизнесменов нормально сложилась судьба в Беларуси. Вспоминаю, например, гендиректора ТД «Ждановичи» Евгений Шигалова, который после многих лет работы был арестован, освобожден после возмещения насчитанного ущерба, но скончался через несколько лет. У нас быть богатым очень опасно, – отметил Шлындиков.