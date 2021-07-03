|
День Независимости: тематический эфир подготовил телеканал ОНТ
Источник материала: ОНТ
Телеканал ОНТ в День Независимости подготовил тематический эфир! Будет работать информационный канал.
«Наши новости» выйдут чаще. Мы расскажем о торжествах, которые состоятся по всей стране, о символах Независимости, современном экономическом достоянии республики.
Выездная студия нашего телеканала развернётся в центре столице – на крыше одного из зданий возле стелы «Минск – город-герой».
Также в эфире премьера – документальный фильм «Освобождение. День первый»!
Покажем и другие военные картины.
В 21:00 начнется прямая трансляция концерта «Беларусь единая», который пройдет возле стелы «Минск – город-герой».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал ОНТ в День Независимости подготовил тематический эфир! Будет работать информационный канал. «Наши новости» выйдут чаще. Мы расскажем о торжествах,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)