День Независимости: тематический эфир подготовил телеканал ОНТ

Источник материала: ОНТ

Телеканал ОНТ в День Независимости подготовил тематический эфир! Будет работать информационный канал.

«Наши новости» выйдут чаще. Мы расскажем о торжествах, которые состоятся по всей стране, о символах Независимости, современном экономическом достоянии республики.

Выездная студия нашего телеканала развернётся в центре столице – на крыше одного из зданий возле стелы «Минск – город-герой».

Также в эфире премьера – документальный фильм «Освобождение. День первый»!

Покажем и другие военные картины.

В 21:00 начнется прямая трансляция концерта «Беларусь единая», который пройдет возле стелы «Минск – город-герой».

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