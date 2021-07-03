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День Независимости: тематический эфир подготовил телеканал ОНТ

03.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День Независимости: тематический эфир подготовил телеканал ОНТ

Телеканал ОНТ в День Независимости подготовил тематический эфир! Будет работать информационный канал.  

«Наши новости» выйдут чаще. Мы расскажем о торжествах, которые состоятся по всей стране, о символах Независимости, современном экономическом достоянии республики.

Выездная студия нашего телеканала развернётся в центре столице  – на крыше одного из зданий возле стелы «Минск – город-герой».

Также в эфире премьера – документальный фильм «Освобождение. День первый»!

Покажем и другие военные картины.

В 21:00 начнется прямая трансляция концерта «Беларусь единая», который пройдет возле стелы «Минск – город-герой».

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Теги: Минск
 
 
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Телеканал ОНТ в День Независимости подготовил тематический эфир! Будет работать информационный канал.   «Наши новости» выйдут чаще. Мы расскажем о торжествах,...
 
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