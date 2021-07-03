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В День Независимости верующие традиционных конфессий помолятся «За Беларусь!»
Источник материала: ОНТ
Сегодня к празднованию Дня Независимости присоединятся и ведущие религиозные конфессии нашей страны. В храмах утренняя служба «За Беларусь!».
В единой молитве сольются голоса прихожан православных храмов и церквей, католических костёлов, синагог.
Присоединятся представители органов госуправления, общественных организаций, деятели культуры. Верующие традиционных конфессий помолятся за единство Беларуси, также отдадут дань памяти и уважения защитникам Отечества.
Акция в рамках Года народного единства.
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Сегодня к празднованию Дня Независимости присоединятся и ведущие религиозные конфессии нашей страны. В храмах утренняя служба «За Беларусь!». В единой молитве...
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