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В День Независимости верующие традиционных конфессий помолятся «За Беларусь!»

03.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В День Независимости верующие традиционных конфессий помолятся «За Беларусь!»

Сегодня к празднованию Дня Независимости присоединятся и ведущие религиозные конфессии нашей страны. В храмах утренняя служба «За Беларусь!».

В единой молитве сольются голоса прихожан православных храмов и церквей, католических костёлов, синагог.

Присоединятся представители органов госуправления, общественных организаций, деятели культуры. Верующие традиционных конфессий помолятся за единство Беларуси, также отдадут дань памяти и уважения защитникам Отечества.

Акция в рамках Года народного единства.

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Сегодня к празднованию Дня Независимости присоединятся и ведущие религиозные конфессии нашей страны. В храмах утренняя служба «За Беларусь!». В единой молитве...
 
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