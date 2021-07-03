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Какую праздничную программу на День Независимости подготовили для гостей Кургана Славы
Источник материала: ОНТ
Одно из популярных мест – у Кургана Славы. В память о воинах-освободителях здесь в 10:00 пройдет церемония возложения. В ней примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.
А в 12:00 для посетителей откроются выставки, ярмарки, праздничные концерты и развлекательные площадки.
Для желающих попробовать себя в разных видах творчества – мастер-классы по вытинанке, художественной игрушке, росписи по дереву. В образовательной зоне – парад оживших портретов Хаима Сутина.
Изготовят гости и бумажные журавлики и коллективно пожелают Беларуси мира и процветания.
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Одно из популярных мест – у Кургана Славы. В память о воинах-освободителях здесь в 10:00 пройдет церемония возложения. В ней примет участие Президент Беларуси...
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