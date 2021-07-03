Какую праздничную программу на День Независимости подготовили для гостей Кургана Славы

Источник материала: ОНТ

Одно из популярных мест – у Кургана Славы. В память о воинах-освободителях здесь в 10:00 пройдет церемония возложения. В ней примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

А в 12:00 для посетителей откроются выставки, ярмарки, праздничные концерты и развлекательные площадки.

Для желающих попробовать себя в разных видах творчества – мастер-классы по вытинанке, художественной игрушке, росписи по дереву. В образовательной зоне – парад оживших портретов Хаима Сутина.

Изготовят гости и бумажные журавлики и коллективно пожелают Беларуси мира и процветания.

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