Главные спортивные объекты республики: «Чижовка-Арена» – архитектурное украшение Минска

Источник материала: ОНТ

Сегодня 3 июля – День Независимости в Беларуси. Развитию спорта в нашей, суверенной стране отводится особое место. Причем, даже среди детей и подростков проводятся очень серьезные республиканские соревнования. Напомним об основных современных спортивных объектах, построенных и реконструированных за годы суверенности.

«Чижовка-Арена» — многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс в Минске. В основу проекта архитектора Марата Гродникова лег образ двух капель воды, которые перетекают друг в друга. Стильное здание из стекла и металла гармонично вписалось в природный ландшафт Чижовского водохранилища. Официальное открытие арены состоялось 25 декабря 2013 года. Общая площадь - 71 тыс. кв. м. Комплекс состоит из двух арен. На большой арене проходят матчи по хоккею с шайбой, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и другим ледовым видам спорта. Кроме того, ледовую коробку можно трансформировать в площадку для игровых видов спорта, спортивных единоборств, тяжёлой атлетики, гимнастики и бокса. На малой арене тренируются профессиональные спортсмены и учащиеся детско-юношеских спортивных школ, проходят массовые катания на коньках. Кроме того, «Чижовка-Арена» - домашняя площадка столичного хоккейного клуба «Юность». В 2014-м году «Чижовка-Арена» стала одной из площадок для чемпионата мира по хоккею с шайбой. 22 мая на турнире был установлен абсолютный рекорд посещаемости - после четвертьфинальных матчей число зрителей чемпионата достигло 582 032 человек. А во время II Европейских игр в «Чижовка-Арене» прошли соревнования по дзюдо и каратэ. «Чижовка-Арена» - архитектурное украшение столицы. Пройдут годы, и уже потомки будут вспоминать, что этот объект стал реальностью в независимой и суверенной стране.

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