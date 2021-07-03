Демонстрация военной техники у Национальной библиотеки, песни на балконах в Гродно, музыкальный фейерверк в Брестской крепости: 3 июля в столице и регионах

Источник материала: ОНТ

От Витебска до Бреста – в каждом уголке Беларуси сегодня пройдут торжества и народные гуляния. Музыка, выступления артистов разных жанров и развлекательные площадки.

В Минске более сотни программ. Главные локации – у Дворца спорта и в Верхнем городе. Экспозиции военной техники развернутся в парках, возле Национальной библиотеки и «Чижовка-Арены».

В каждом районе Минска – своя развлекательная программа на традиционных площадках. Вечером у обелиска «Минск-город-Герой» – праздничный гала-концерт «Беларусь единая», кульминацией которого станет акция «Споем гимн вместе».

А в 23:00 в шести районах столицы запустят праздничный салют. Петь гимн и смотреть фейерверк в одно время будет вся страна.

В целом, в этом году в каждой области организовали уникальные проекты – в Гродно будут петь на балконах. В Гомеле большую концертную программу даст Симфонический оркестр, в Бресте музыка – в особой атмосфере крепости, Витебск окунется в «старые ритмы», а Могилеве даст концерт городская капелла.

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