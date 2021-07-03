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Главные спортивные объекты республики: стадион «Динамо» – визитная карточка суверенной Беларуси

03.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главные спортивные объекты республики: стадион «Динамо» – визитная карточка суверенной Беларуси

Сегодня 3 июля – День Независимости в Беларуси. Развитию спорта в нашей, суверенной стране отводится особое место. Причем, даже среди детей и подростков проводятся очень серьезные республиканские соревнования. Напомним об основных современных спортивных объектах, построенных и реконструированных за годы суверенности.

Национальный олимпийский стадион «Динамо» — это главный спортивный стадион Республики Беларусь, расположенный в центре Минска на улице Кирова. Спортивный объект торжественно открыли 12 июня 1934 года. Тогда арена вмещала 10 тыс. зрителей. Со временем этого стало мало, так что с тех пор легендарный стадион менял свой облик 5 раз. Заново его открыли после самой масштабной реконструкции 21 июня 2018 года. Теперь он вмещает более 22 тыс. зрителей. Архитекторы сумели сохранить в облике «Динамо» историю и современность. На своих местах остались самые узнаваемые элементы послевоенного времени: входная арка со стороны улицы Кирова, скульптура «Бег», исторический фасад вдоль улицы Ульяновской и чаша олимпийского огня. Остальные элементы создали заново с использованием современных технологий и материалов. «Динамо» – это не просто стадион, это настоящая многофункциональная арена мирового уровня. Ему присвоили сертификат Всемирной легкоатлетической ассоциации 1-й категории и высшую четвертую категорию УЕФА. Здесь состоялся матч Лиги наций УЕФА-2018 и легкоатлетический матч Европа-США. Но самое яркое событие, которое принимал «Динамо» - II Европейские игры 2019 года. В крупнейшем мультиспортивном форуме континента приняли участие более 3500 спортсменов из 50 стран. На поле стадиона прошли церемония открытия и закрытия, а также легкоатлетический турнир. Сегодня стадион «Динамо» не просто спортивный комплекс олимпийского уровня, но и визитная карточка суверенной Беларуси. 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня 3 июля – День Независимости в Беларуси. Развитию спорта в нашей, суверенной стране отводится особое место. Причем, даже среди детей и подростков проводятся...
 
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