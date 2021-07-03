ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь отмечает свой главный праздник – День Независимости

03.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беларусь отмечает свой главный праздник – День Независимости

Помним прошлое, гордимся настоящим и смело смотрим в будущее! Сегодня наша страна отмечает свой главный праздник – День Независимости.

3-го июля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков освобожден Минск. И несмотря на то, что некоторые другие города страны оставались оккупированными, путь к Победе уже был проложен.

В годы Великой Отечественной Беларусь первой приняла на себя удары врага, а Минск уже на второй день оказался под бомбардировками и обстрелами. Несмотря на мужественное сопротивление, фашисты захватили город 28 июня. Впереди было 1100 дней самоотверженной и героической борьбы!

Оккупанты покинули Минск 3 июля. Это ключевой момент операции «Багратион». Дальше противника ждала череда крупных поражений, а Беларусь, понеся колоссальные человеческие и экономические потери, прошла сложный путь восстановления, путь к независимому и социально ориентированному государству.

Строятся агрогородки, высотные дома, школы и детские сады. Развиваются экономические флагманы – машиностроительные гиганты, калийная отрасль, производство азотных удобрений, нефтехимические предприятия.

Благодаря сельскому хозяйству Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами питания.

Особое внимание – спорту и культуре. Брестская крепость, фестиваль «Славянский базар в Витебске», Мирский и Несвижский замки, Беловежская пуща, – визитки современной Беларуси.  Именно 3-го июля отмечать главный государственный праздник решено в 1996 году. Такой выбор белорусского народа.

На республиканском референдуме «за» проголосовало 88 % избирателей.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помним прошлое, гордимся настоящим и смело смотрим в будущее! Сегодня наша страна отмечает свой главный праздник – День Независимости. 3-го июля 1944 года от...
 
Новости дня
Новости разные
 
День Независимости: без военного парада, но с салютом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by