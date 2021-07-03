Беларусь отмечает свой главный праздник – День Независимости

Источник материала: ОНТ

Помним прошлое, гордимся настоящим и смело смотрим в будущее! Сегодня наша страна отмечает свой главный праздник – День Независимости.

3-го июля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков освобожден Минск. И несмотря на то, что некоторые другие города страны оставались оккупированными, путь к Победе уже был проложен.

В годы Великой Отечественной Беларусь первой приняла на себя удары врага, а Минск уже на второй день оказался под бомбардировками и обстрелами. Несмотря на мужественное сопротивление, фашисты захватили город 28 июня. Впереди было 1100 дней самоотверженной и героической борьбы!

Оккупанты покинули Минск 3 июля. Это ключевой момент операции «Багратион». Дальше противника ждала череда крупных поражений, а Беларусь, понеся колоссальные человеческие и экономические потери, прошла сложный путь восстановления, путь к независимому и социально ориентированному государству.

Строятся агрогородки, высотные дома, школы и детские сады. Развиваются экономические флагманы – машиностроительные гиганты, калийная отрасль, производство азотных удобрений, нефтехимические предприятия.

Благодаря сельскому хозяйству Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами питания.

Особое внимание – спорту и культуре. Брестская крепость, фестиваль «Славянский базар в Витебске», Мирский и Несвижский замки, Беловежская пуща, – визитки современной Беларуси. Именно 3-го июля отмечать главный государственный праздник решено в 1996 году. Такой выбор белорусского народа.

На республиканском референдуме «за» проголосовало 88 % избирателей.

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