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Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова арестована на 15 суток

03.07.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Ленинского района 2 июля приговорил выпускницу юридического факультета БГУ Екатерину Винникову к 15 суткам административного ареста.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», из протокола следует, что Винникова «провела пикетирование путем выражения общественно-политических взглядов, выступала на сцене против преследования юристов». Ее судили по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В рапорте сотрудника милиции сказано, что «во время мониторинга интернета нашел запись, на которой видно, что Винникова, выступая со сцены, выразила благодарность Максиму Знаку, чем нарушила правила проведения массовых мероприятий, а также была в белом платье с красным поясом».

Винникова свою вину не признала. Она объяснила, что выступала с благодарностью преподавателям, а Знака упомянула только раз, отметив, что ее выступление было частью программы: лучшим студентам, в том числе и ей, как обладательнице красного диплома, было предложено выступить с благодарственной речью.

В ходе судебного разбирательства судья Климчук отклонила ходатайство адвоката о приобщении к материалам дела каталогов двух магазинов с такими же платьями, а также фотографии белорусских хоккеистов в бело-красно-белой форме.

 
 
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Суд Ленинского района 2 июля приговорил выпускницу юридического факультета БГУ Екатерину Винникову к 15 суткам административного ареста.
 
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