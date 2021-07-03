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Россия запретила импорт ряда продовольственных товаров из Украины

03.07.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство России запретило ввозить из Украины сахар, мороженое и ряд других продовольственных товаров.

В расширенный список запрещенных для ввоза товаров также попали ячмень, минеральная вода и газированные напитки, майонез и кетчуп, макароны, пальмовое масло, готовые или консервированные мясные продукты, мясные субпродукты, готовые или консервированные ракообразные, необезжиренная какао-паста, попкорн и продукты типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна, готовые супы и бульоны, заготовки для их приготовления.

Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, ящиков и коробок из древесины, деревянных поддонов и прочих погрузочных щитов, передает РБК.

Новое постановление расширило список товаров, который Россия запретила ввозить с Украины. Прошлое постановление от 29 декабря 2018 года запрещало поставки пшеницы, шоколада, пива и вина, подсолнечного масла и других продуктов. Тогда же в списке оказалось различное промышленное, торговое и сельскохозяйственное оборудование, в том числе газовые турбины, паровые котлы, тракторы и коробки передач. Запрещен был ввоз и ДСП, щебня и гравия, бумаги и чистящих средств.

Помимо этого, с начала 2016 года на Украину было распространено введенное Россией продуктовое эмбарго, в рамках которого запрещен ввоз украинских свинины, овощей, сыров, фруктов, молочных продуктов и ряда других товаров.

 
 
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Правительство России запретило ввозить из Украины сахар, мороженое и ряд других продовольственных товаров.
 
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