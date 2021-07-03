Стартовал Будславский фест, он пройдёт в формате оупен-эйра





Верующие во время Будславского феста в 2019 году / Еврорадио





передает Еврорадио, но соблюдая санитарные предписания и социальную дистанцию, а так же учитывая требования относительно проведения массовых мероприятий и богослужений. Несмотря на пожар в Будславском костёле, торжества решено было провести в традицонном формате,Еврорадио, но соблюдая санитарные предписания и социальную дистанцию, а так же учитывая требования относительно проведения массовых мероприятий и богослужений.





От паломнических поездок — знаменитых "пилигримок", в этот раз решили отказаться. Приближение к пострадавшему от огня костёлу так же запрещены. Поэтому все молитвы и другие священнодействия будут происходить на полевом алтаре на открытом воздухе. Сюда же доставят чудодейственную икону Матери Божьей Будславской.





Программа:





3 июля





0.00 — Святая Месса в интенции восстановления Будславской святыни. Возглавляет священнодействие председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич

8.45 — Фатимский Ружанец; проводит "Легион Марии"

10.00 — Святая Месса; возглавляет Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич





в заключение святой Мессы — евхаристическая процессия.





Для пилигримов в деревне Полесье организован палаточный городок, парковки для автотранспорта располагаются на поле со стороны Долгиново и на старом аэродроме со стороны Кривичей.





Будславский костёл загорелся 11 мая 2021 года. Пожар почти полностью уничтожил крышу храма. На 10 июня небезразличные люди и компании на восстановление костёла собрали 734 896 руб. Сбор продолжается.