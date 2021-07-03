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«На границе с Латвией пока спокойно. Но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты. Тем более, что всех нарушителей границы приходится впускать в страну и проверять. Часть из них действительно соискатели убежища, но бывают и боевики, воевавшие в неспокойных регионах», — передает его слова объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латвия усилила охрану на границе с Беларусью На границе с Латвией пока спокойно. Но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты.

Об этом в пятницуисполняющий обязанности заместителя начальника Государственной службы пограничной охраны Латвии