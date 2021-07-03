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Латвия усилила охрану на границе с Беларусью

03.07.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Латвия усилила охрану на границе с Беларусью
Иллюстративное фото
Латвия усилила охрану на границе с Беларусью после резкого роста нелегальной миграции в Литву.

Об этом в пятницу сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Государственной службы пограничной охраны Латвии Андрей Рогозин.

«На границе с Латвией пока спокойно. Но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты. Тем более, что всех нарушителей границы приходится впускать в страну и проверять. Часть из них действительно соискатели убежища, но бывают и боевики, воевавшие в неспокойных регионах», — передает его слова объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.
 
 
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На границе с Латвией пока спокойно. Но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты.
 
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