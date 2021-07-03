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Праздник 3 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать, главные приметы

03.07.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 3 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать, главные приметы
Коллаж: РБК-Украина
3 июля православные почитают память святого Мефодия, епископа Патарского, который жил в 3 веке на территории Малой Азии и был известен своим смирением.

Ниже в материале мы расскажем, что нельзя делать в этот день, а что нужно, а также о его основных приметах.

Он занимался обучением своей паствы, старался бороться с ересью, проявляя силу характера и убеждений. После смерти Мефодия осталось большое количество его сочинений, посвященных защите христианства, толкованию священного писания. Известно, что в 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти.

Существует древнее поверье, что если в этот день домой вернуться с добычей из перепелов, то в доме обязательно будет большой достаток и материальное благополучие.


Главные приметы дня:


Муравьи собираются в небольшие кучки – примета того, что нужно ожидать дождя, грозы и ветра.

Если паук ремонтирует свою паутину – в ближайшие дни установится теплая и ясная погода.

Пошел дождь – значит, еще 40 дней идти будет.

Паук свою паутину не плетет 3 июля, а прячется в укрытие – будет дождь.

Жаба выползла на траву, лягушки по суше прыгать начинают, лебеди вечером раскричались – во всех этих случаях ожидайте дождя.

Что нельзя делать в этот день


В этот день нельзя ссориться с близкими людьми.

Нельзя выбрасывать остатки со стола, лучше отдать их нуждающимся.

Именинники этого дня – Афанасий, Глеб, Инна, Мефодий, Михаил, Мина, Римма. Не забудьте поздравить их с днем рождения.
 
 
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