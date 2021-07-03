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Дни разрушения и созидания: астрологи назвали везунчиков по знаку Зодиака 3 и 4 июля

03.07.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дни разрушения и созидания: астрологи назвали везунчиков по знаку Зодиака 3 и 4 июля
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на июль 2021 говорит о том, что середина лет принесет многим представителям зодиакального созвездия напряженные дни. Радости и счастья тоже будет много, но события будут происходить хаотично и часто совершенно неожиданно.

Астрологи рассказали, кому невероятно повезет во многих сферах жизни в эти выходные, 3 и 4 июля. Об этом сообщает ТСН.

Гороскоп для всех на 3-4 июля


Ближайшие выходные станут дополнением друг друга. Суббота может принести разрушение, а воскресенье – созидание. 3 июля накроет мощной, но негативной энергетикой, которая создаст очень рискованные ситуации. Остерегайтесь неприятностей. Не общайтесь с малознакомыми и агрессивными людьми, не ходите в одиночку по пустынным и темным улицам, не посещайте большие скопления людей.

В воскресенье энергетика сменится на более позитивную и это день отлично подходит для воплощения планов, для новых знаний и общения с другими людьми. Многие вопросы получится решить легко и быстро, даже те, которые долгое время не поддавались – ответы будут лежать на поверхности и будет удивительно, что ранее они были незаметны.


Кому повезет на этих выходных, 3-4 июля



Дева

Ожидается профессиональное предложения, о котором давно мечталось. После заветного звонка захочется прыгать от радости, но астрологи напоминают, что счастье и радость любят тишину, поэтому в субботу можно затаиться и не очень ярко реагировать. Давать положительный ответ на предложение сразу тоже не стоит – может стать плохой приметой. Переждите несколько дней, а потом соглашайтесь и радуйтесь.

Скорпион

На выходных можете получить знания или сведения, которые будут очень кстати в профессиональной деятельности или личной жизни. Сразу применить их не получится, придется подождать благоприятных обстоятельств. Но потом – Скорпионы почувствуют себя настоящими хозяевами положения и смогут повернуть ситуацию в собственную сторону. Главное – к тому времени не забыть о новых сведениях и навыках.

Рыбы

Вас на выходных порадуют собственные дети, которые удивят и дадут возможность невероятно порадоваться за них. Другие люди тоже будут приходить в восторг. Не обязательно, что достижения произойдут в учебе или спорте – это может быть творчество или развитие. Достижениям детей порой родители радуются намного больше, чем своим собственным. Поверьте, у вас будет повод для счастья в эти дни.
 
 
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Дев ржидает профессиональное предложения, о котором давно мечталось.
 
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